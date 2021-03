Bonucci: "Non dobbiamo essere frenetici"

Alla vigilia della partita di Champions League contro il Porto, Leonardo Bonucci ha indicato ai compagni la chiave per ribaltare il 2-1 subito all’andata: “Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juventus, ossia voler portare a casa la vittoria con rispetto del Porto ma con la consapevolezza che con sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a grandi risultati”.

“Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di un gol. Il rischio maggiore è la frenesia. Dobbiamo essere molto pazienti e molto ordinati. Sarà fondamentale la fase difensiva fatta da tutta la squadra”.

Le difficoltà di approccio: “Noi dobbiamo crescere come squadra, sicuramente anche non aver fatto una preseason ha condizionato. Domani sera abbiamo solo il compito di andare a mille dal riscaldamento fino a fine partita”.

OMNISPORT | 08-03-2021 15:16