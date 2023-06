Bordeaux, che caos: un tifoso entra in campo e colpisce il giocatore del Rodez, Lucas Buades

L’ultima gara di Ligue 2, tra Bordeaux e Rodez, è condizionata da un episodio clamoroso: Buades segna e festeggia sotto la curva dei padroni di casa, un tifoso entra in campo e lo colpisce

03-06-2023 12:46

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Il mondo del calcio sembra sempre più in preda ad una crisi di nervi. E l’ultimo episodio è quello che arriva dal campionato francese, ed in particolare dalla Ligue 2, con il match tra Bordeaux e Rodez che è stato sospeso dopo un clamoroso episodio di violenza.

Bordeaux-Rodez: Buades colpito e gara sospesa

L’episodio che crea il caos nel match del Bordeaux (alla ricerca della promozione nella massima serie) arriva al minuto 23’ quando il Rodez passa in vantaggio grazie a Lucas Buades che va a festeggiare sotto la curva di casa, porta l’indice alla bocca come a voler zittire la curva dei tifosi di casa. Un tifoso del Bordeaux riesce però a infilarsi tra le maglie della sicurezza dello stadio, entra in campo e scaraventa violentemente a terra l’attaccante, che sbatte la testa e riporta una commozione cerebrale. L’arbitro ha subito interrotto la partita e poi la gara è stata sospesa in maniera definitiva.

Bordeaux, le parole del sindaco e i rischi per il club

Tanta paura per Lucas Buades che però non è stato ricoverato in ospedale ma la commozione gli ha impedito di riprendere il match. Il sindaco di Bordeaux, Pierre Hurmic, ha commentato l’episodio: “Allo stadio c’erano 42mila persona ed è andato tutto bene fino a quel momento, la festa è stata rovinata solo da un individuo”. Nonostante si sia trattato di un caso isolato la società girondina rischia partite a porte chiuse, multe e soprattutto c’è il rischio di una penalizzazione che rischia di limitare le chance di conquistare la promozione.

Ligue 1: a rischio il match Ajaccio-Olympique Marsiglia

Il calcio francese si trova a fare i conti anche con un altra vicenda piuttosto complicata, questa volta in Ligue 1, i timori della vigilia si sono rivelati fondati e ad Ajaccio le tensioni previste prima del match con l’Olympique Marsiglia si stanno rivelando reale. I tifosi marsigliesi presenti in Corsica hanno iniziato a gettare oggetti dalle finestra sui tifosi di casa prima che gli scontri si spostassero per le vie del centro. E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per riportare la calma. In giornata è in programma un nuovo arrivo di tifosi marsigliesi ed il sindaco di Ajaccio chiede che la gara sia annullata visto che l’Ajaccio è già retrocesso e il Marsiglia è già sicuro del terzo posto.

In Ligue 2 momenti complicati anche nel match tra Le Havre e il Digione, con la squadra di casa che torna nella massima serie a distanza di 14 anni ma la gara è stata sospesa prima del termine naturale a causa dell’invasione dei tifosi di casa che hanno cominciato la festa. La gara è stata ripresa solo pro-forma ma senza la presenza della squadra ospite.