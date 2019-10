Boscaglia infuriato: "Abbiamo dominato, espulsione assurda"

Ancora un ko per l’Entella, che ad Ascoli cade per la terza volta nelle ultime cinque giornate facendosi staccare in classifica proprio dai marchigiani.

Il tecnico dei liguri Roberto Boscaglia, espulso per proteste a fine primo tempo, però non ci sta ed è scatenato in conferenza stampa: “Sono amareggiato. Abbiamo dominato, non è giusto aver perso. L'Ascoli ha avuto un buon inizio e ha avuto la fortuna e la bravura di fare gol grazie a nostri errori, ma per il resto abbiamo dominato, abbiamo giocato palla a terra. Abbiamo avuto il solo torto di non fare gol"..

L'allenatore siciliano contesta l'arbitro per l'espulsione subita: "La mia protesta era al massimo da giallo. L'arbitro ha esagerato. Non si possono dare i cartellino rossi cosi, dobbiamo alzare la voce tutti noi".



SPORTAL.IT | 26-10-2019 00:17