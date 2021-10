Botheim, l'amico cantante di Haaland che ha distrutto la Roma e Mou

22-10-2021 10:46

La Conference League ha regalato alla Roma, travolta in Norvegia dal Bodo-Glimt per 6-1, una delle peggiori figuracce a livello europeo e sicuramente una umiliazione storica per il calcio italiano. La figuraccia l’ha fatta pure Mourinho che faceva della capacità di vincere sempre le partite facili, un suo punto di forza. Nella sconfitta in terra nordica, i giallorossi hanno fatto conoscenza di un certo Erik Botheim, fino a ieri praticamente uno sconosciuto, ma che invece si è rivelato un centravanti molto temibile. Non tutti sanno però che questo giocatore non è esattamente uno qualunque. E’ infatti “il gemello” del fenomenale Erling Haaland, il bomber vichingo del Borussia che a suon di record si sta imponendo come uno dei grandi fenomeni del calcio mondiale.

Il norvegese ha segnato due gol, uno per tempo. Prima all’8′, al termine di un’azione manovrata, con il triangolo perfetto con Fet, con cui ha messo fuori casa la difesa giallorossa, prima di mandare la palla alle spalle di Rui Patricio. Poi, al 53′, spingendo in rete tutto solo al centro dell’area l’assist dalla destra di Sampsted. A completare l’opera i tre servizi vincenti per i compagni nel trionfo largo quanto assolutamente inatteso da parte dei semisconosciuti norvegesi. Il racconto di Bodo Glimt-Roma 6-1

Botheim e Haaland gemelli del gol

Tra Botheim e Haaland c’è sempre stata un’intesa incredibile, dentro e fuori dal campo. I due attaccanti hanno condiviso tutto il percorso nelle giovanili delle nazionali della Norvegia, dall’Under 15 fino all’Under 19, instaurando un rapporto molto solido anche nella vita privata.

Il grande affiatamento in campo tra Erik ed Erling è cresciuto proprio grazie all’amicizia tra i due attaccanti, che sono praticamente coetanei. Botheim è nato il 10 gennaio 2000, Haaland il 21 luglio dello stesso anno.

Il video musicale di Botheim e Haaland

Haaland e Botheim hanno registrato assieme un video musicale realizzato nel 2016. I due amiconi condividono da sempre la passione per la musica e cinque anni fa hanno deciso di formare un gruppo chiamato ‘Flow Kingz’ e registrare un pezzo intitolato ‘Kygo jo’, che ad ora risulta essere l’unico dalla band. Il video della canzone, caricato su Youtube, ha raggiunto le 8 milioni di visualizzazioni grazie al fatto che nel frattempo il bomber del Borussia è diventato una star di livello mondiale. In caso di esplosione anche di Botheim, c’è da credere che il numero di visualizzazioni crescerà ulteriormente. Si tratta di una specie di rap in lingua norvegese in cui i due, allora adolescenti, si muovono goffamente in un parco giochi. Uno dei due oggi è seriamente candidato al Pallone d’oro.



I numeri di Botheim sulle tracce di Haaland

Botheim ha segnato ben 13 gol nell’ultimo campionato norvegese e quest’anno è ripartito alla grande con 5 reti e 6 assist nelle competizione europee, tra qualificazioni di Champions League e Conference League. Al suo bottino il bomber vichingo ha aggiunto le due perle contro la Roma e Mourinho. Haaland resta un totem inarrivabile, ma anche il suo gemello meno famoso ha dimostrato di valere, almeno per un giorno, la popolarità del suo amico.

