Bottas: "Se lasciassi la Mercedes dovrei cambiare mentalità"

Ecco le parole di Valtteri Bottas nella conferenza stampa di vigilia del weekend di Silverstone sul suo sempre più probabile addio alla Mercedes: “Ovviamente dovrei cambiare approccio se dovessi lasciare la Mercedes perché non sarei più in un team in cui lotto per la conquista delle vittorie e del campionato del mondo. D’altro canto, abbracciare un nuovo progetto sarebbe di sicuro interessante”. Poi, alla rivista the-race.com, ha aggiunto: “Insieme a Lewis Hamilton formiamo una coppia forte e affiatata, spingerò al massimo per rimanere ancora all’interno della Mercedes. Ipotizzando un futuro altrove effettivamente mi servirà un’altra mentalità”.

Il 31enne finlandese in conferenza ha poi aggiunto: “Credo che senza Mercedes guarderei ad eventuali altre opportunità in F1, perché ho ancora tanti anni di carriera davanti a me. In ogni caso, mai dire mai. Mi sono sempre divertito tantissimo nel momento in cui sono salito al volante di una macchina da Rally. E poi sarebbe molto difficile competere con i piloti che hanno svolto quella professione per tutta la loro carriera. Adesso, però, ciò che conta è concentrarsi sul fine settimana di Silverstone”.

OMNISPORT | 15-07-2021 19:03