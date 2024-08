Calcio donne: Spagna-Brasile, dopo papera del portiere sfottò della rivale, le lacrime e le scuse

Le verdeoro contenderanno agli Stati Uniti la vittoria della medaglia d'oro ma impazzano le polemiche per ciò che è accaduto dopo il gol dell'1-0

Nel torneo olimpico di calcio femminile il Brasile ha battuto 4-2 la Spagna campione del Mondo in carica e si è qualificato alla finale dei Parigi 2024 dove affronterà per la medaglia d’oro gli Stati Uniti, che hanno a loro volta eliminato la Germania. A margine del match però sta facendo discutere un gesto dell’attaccante della Canarinha: Priscila. Il motivo? Ha festeggiato il gol guardando fissando in maniera provocatoria e sfidante Cata Coll che aveva appena commesso una papera.

Autogol ed esultanza in faccia al portiere avversario in Brasile-Spagna

La dinamica dell’episodio. Cata Coll ha toccato fatalmente un pallone vagante, facendolo carambolare su Paredes: 1-0 per il Brasile dopo soli 6 minuti. Decisiva la pressione di Priscila che ha esultato sostanzialmente irridendo l’estremo difensore avversario. Così si è calamitata addosso una serie di feroci polemiche. Su X un utente ha sottolineato che è andata “contro lo spirito olimpico”. C’è poi chi ha invocato provvedimenti disciplinari. Nella migliore delle ipotesi perché non sono mancati anche insulti e invettive.

Il mea culpa di Cata Call

Sconsolata a fine gara Cata Call, che tra le lacrime ha commentato: “Fa male perché sono colleghe professionisti. Personalmente, è una partita da dimenticare. Mi sono tolta la mascherina nello spogliatoio, per la rabbia. Chiedo scusa ai compagni, ai tifosi. Non sono stata all’altezza della situazione. Oggi non sono c’ero, è la realtà, ma ora dobbiamo provare a portare a casa la medaglia di bronzo. Abbiamo tre giorni per prepararci. Questo è tutto. Oggi dormiremo poco. Sarà una giornata dura, ma la Spagna è qui, la Spagna è ancora quì e punteremo a quel bronzo. Lotteremo”. Le Olimpiadi di Parigi 2024 continuano e la Spagna vuole voltare pagina.

Paredes ed Hermoso rialzano la Spagna

Paredes, autorice dell’autogol, ha aggiunto: “È un momento molto difficile. Non siamo state brave, non è stata una bella partita. Il primo gol gli ha spianato la strada. Sapevamo già cosa avrebbero fatto, perdite di tempo e finti infortuni per spezzare il ritmo della partita frustrandoti. Lo so che vi piace trovare i colpevoli, ma qui si perde e si vince insieme”.

La Hermoso, balzata alle cronache per il famoso bacio rubato dall’ex presidente Rubiales, ha aggiunto e concluso: “Si può parlare di fallimento? Nella vita non otterrai sempre tutto ciò che ti sei prefissato. Il calcio è così, un giorno sei su e un altro giorno sei giù. Adesso dobbiamo ripartire e puntare al bronzo. Quello che ogni giocatore vuole è giocare e io cerco di dare il massimo ogni volta che gioco. Oggi ho giocato, non è andata bene e sono dispiaciuta perché la squadra non ha vinto, ma come Spagna abbiamo avuto un anno molto bello e non finisce oggi”.