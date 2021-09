Brescia, Bertagnoli: "Posso giocare in molto ruoli"

Oggi in conferenza stampa ha parlato Massimo Bertagnoli, centrocampista del Brescia, con le sue parole riprese da tifobrescia.it:

“Vengo da 14 anni di Chievo. La scelta di Brescia è stata entusiasmante perché si è concretizzato tutto in un giorno ed ero consapevole di arrivare in una grande squadra. A Verona ero abituato a giocare con grandi giocatori, tanti avevano già giocato anche in Serie A, dunque non ho sofferto l’impatto da questo punto di vista. L’intensità era molto alta prima e lo è anche ora. Per motivi di necessità del Mister, anche al Chievo, ho svolto diversi ruoli e credo sia importante per un Mister avere dei calciatori così”.

Poi sul ruolo:

“Cerco sicuramente continuità, il mio ruolo è la mezz’ala, ma non faccio problemi di alcun tipo. Da terzino, mediano, esterno alto o dove serve sono a disposizione. Una volta fallito il Chievo c’è stato un momento in cui ho riflettuto molto perché comunque dopo 14 anni non è facile. Una volta firmato per il Brescia mi sono tranquillizzato e sono molto contento ora. Obiettivi? Sappiamo che il Club ha ambizioni, noi dobbiamo lavorare sodo ogni giorno e pensare solo a questo”.

