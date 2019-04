Bucchi non lo accetta: "Sbagli dell'arbitro"

Il tecnico del Benevento Cristian Bucchi non riesce a digerire la sconfitta contro il Palermo: "C'è tanta rabbia per un risultato inaccettabile. Stasera il Palermo è stato dominato sotto tutti i punti di vista e ho visto la mia squadra nella sua veste migliore. L'approccio alla partita è stato importante, così come nella ripresa. Abbiamo sfiorato tante volte il vantaggio, poi ci siamo infranti su Brignoli e non è mancata neanche una buona dose di sfortuna".

L'attacco all'arbitro: "Meritavamo qualcosa di diverso, poi devo dire che alcune situazioni cominciano a pesare: siamo a poche giornate dalla fine, in palio c'è la serie A. Non ci è stato dato un rigore, così come l'arbitro non ha estratto dei doppi cartellini gialli per falli netti. In mezzo ai nostri errori ci metto anche quelli di qualche altro. Purtroppo non possiamo determinare la buona sorte e neanche le decisioni arbitrali", le parole riportate da Ottopagine.

SPORTAL.IT | 15-04-2019 10:33