28-10-2022 16:32

Il caso Red Bull-Budget Cap è arrivato ad una soluzione. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, infatti, la Federazione automobilistica internazionale ha ufficializzato che la Red Bull ha accettato il patteggiamento della sanzione prevista per lo sforamento del tetto di spese per la stagione 2021, comunicando contestualmente la sanzione inflitta al team di Milton Keynes.

FIA, la nota sul patteggiamento con Red Bull

Questo il comunicato ufficiale della FIA: “Red Bull Racing was found to be in breach, however, the Cost Cap Administration recognised that Red Bull Racing has acted cooperatively throughout the review process and has sought to provide additional information and evidence when requested in a timely manner, that this is the first year of the full application of the Financial Regulations and that there is no accusation or evidence that RBR has sought at any time to act in bad faith, dishonestly or in fraudulent manner, nor has it wilfully concealed any information from the Cost Cap Administration. In these circumstances, the Cost Cap Administration offered to RBR an ABA to resolve this matter. That offer was accepted by RBR”.

Budget Cap, la Red Bull fa mea culpa: scatta il “perdono” della FIA

Tutto quindi come previsto e come trapelato negli ultimi giorni: il team di Milton Keynes ha ammesso di aver commesso un’infrazione, ma l’ente di supervisione sul Budget Cap ha riconosciuto che la scuderia campione del mondo ha accettato di collaborare attivamente e di fornire per tempo ulteriori prove e le informazioni richieste per chiarire il proprio comportamento.

Per questo, considerando che l’anno in questione è il primo di applicazione delle nuove regole e che non ci sono prove che Red Bull Racing abbia agito in malafede, in maniera disonesta o fraudolenta, è stato proposto un “Accepted Breach Agreement”, appunto un patteggiamento, accettato da Red Bull in data 26 ottobre.

Budget Cap, la sanzione per la Red Bull: multa e riduzione del monte ore nella galleria del vento

Contestualmente, la Fia ha comunicato le proprie decisioni: la Red Bull è stata multata di 7 milioni di dollari ed ha ricevuto la riduzione del 10% del monte ore in galleria del vento, che scenderà quindi dal 70% al 63% del totale a disposizione dei team, visto il primo posto già conquistato nella classifica costruttori.

La violazione ha riguardato l‘1,6% del tetto di spese, fissato a 145 milioni, di molto inferiore quindi alla quota del 5%, limite massimo affinché si possa parlare di “violazione minore”.

Alle 18.30, direttamente da Città del Messico, dove domenica si correrà il terzultimo GP della stagione, Red Bull affronterà il discorso durante una conferenza stampa.

Come previsto, quindi, il patteggiamento, ha portato ad una pena alleggerita, consistita in una combinazione tra una sanzione finanziaria ed una sportiva. Una decisione per certi versi salomonica, che certo non accontenterà i team rivali della Red Bull, Ferrari e Mercedes, inflessibili nelle ultime settimane, al pari peraltro di tutte le altre scuderie, nel chiedere la classica “sanzione esemplare”.

I titoli costruttori e piloti sono quindi come preventivato salvi, così come è stata scongiurata la squalifica del team per gli ultimi GP della stagione, alla luce anche del fatto che l’infrazione è considerata minore, avendo riguardato solo il 5% del budget cap.