Bufera su Gravina, le parole su Acerbi alzano il polverone sui social

Le dichiarazioni pro Acerbi di Gravina indignano il web. Monta la protesta dei tifosi: "Ridicolo e vergognoso". Spopola l'hashtag #Gravinaout

29-03-2024 09:21

“Quando vedrò Acerbi non mi esimerò dall’abbracciarlo”. Gabriele Gravina, numero uno della Figc, ha commentato così l’assoluzione del difensore dell’Inter per il caso dei presunti insulti razzisti rivolti a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Monta la polemica sui social ed è bufera sul presidente della Federazione.

Razzismo, caso Acerbi-Juan Jesus: perché il web ce l’ha con Gravina

Ieri, al termine del Consiglio Federale, Gravina si è finalmente espresso sulla decisione del giudice sportivo di assolvere Acerbi per mancanza di prove. La mancata presa di posizione del massimo esponente della Federazione ha indignato il web. In particolare, hanno lasciato il segno alcune dichiarazioni che proprio non sono state digerite dalla maggior parte degli utenti della rete. “Quando vedrò Acerbi non mi esimerò dall’abbracciarlo” ha commentato Gravina. E, ancora, “ C’è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto. Juan Jesus? Umanamente gli sono vicino”.

Pioggia di critiche su Gravina: sui social condannate le sue parole

Tifosi di tutte le squadre e non solo del Napoli hanno condannato Gravina per le sue dichiarazioni. “Io penso che a 70 anni è ora che vada in pensione e lasci spazio ai giovani. Basta con questi dinosauri” scrive Valerio su X. “Credi al ragazzo di 36 anni, anzi corri ad abbracciarlo, per Juan Jesus neanche una parola, complimenti. Non tiferò più per la Nazionale fino a quando il calcio italiano sarà guidato da questa combriccola” aggiunge Grazia. “Gravina ha poi concluso con… AMALA” ironizza Calciofilo.

Dopo la difesa di Acerbi torna di moda l’hashtag #GravinaOut

“Praticamente ha dato del bugiardo a Juan Jesus” sostiene Frank, sostenitore della Juventus. E per Claudio c’è un disegno preciso: “Tutto chiaro adesso! Tarallucci e vino per il bene della Nazionale agli Europei”. “Quando la toppa è peggio del buco… era meglio il silenzio” twitta Beppe. “Ridicolo e vergognoso, nel calcio vorremmo 10, 100, 1.000 Juan Jesus” sottolinea Marco. “Ormai Gravina non sorprende nemmeno più” scrive Profetorum. In tanti auspicano un cambio al vertice della Federazione. E torna di moda anche l’hashtag #GravinaOut. “Ennesima dimostrazione di quanto sia inadatto al ruolo” chiosa ‘Il Signor Jan-Carlo’.