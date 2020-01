Bufera su La Stampa per frasi anti-Inter, web infuriato

Un incipit d’articolo che voleva essere ironico ma che peggio non poteva riuscire sta costando caro al quotidiano La Stampa e al suo giornalista Christian Rocca. Nel commentare la giornata calcistica Rocca utilizza una metafora davvero mal riuscita per parlare dell’Inter dopo il pari con il Cagliari e presto si scatena una bufera sul web.

LE PAROLE – Rocca scrive: “Nella giornata in cui l’Inter è tornata l’Inter, ovvero una specie di reparto di neuropsichiatria, la Juventus ha sprecato l’occasione di allungare il vantaggio sui nerazzurri e ha perso la seconda partita del campionato contro un Napoli arrivato alla sfida del San Paolo dopo quattro sconfitte interne consecutive e con un distacco di ventisette punti dalla capolista”.

I PRECEDENTI – Christian Rocca, opinionista de La Stampa, è un tifoso juventino dichiarato (più volte protagonista di tweet contro l’Inter) e questo articolo, tra l’altro, è finito sull’account Twitter del quotidiano torinese.

LE PROTESTE – Immediate le proteste dei tifosi nerazzurri che hanno indotto il quotidiano a scusarsi ma non per il contenuto dell’articolo. Le scuse sono solo per la pubblicazione sull’account Twitter: “Gentili lettori, abbiamo cancellato il tweet che in automatico ha lanciato questo articolo di Christian Rocca che rispecchia, come sempre nella sua rubrica, la sua personale opinione da tifoso. Ce ne scusiamo con ciascuno di voi e con l’Inter”.

LE REAZIONI – I fan dell’Inter sono furibondi e si sfogano sui social: “Scuse non accettate. “Giornalista” e “Tifoso” vanno bene giusto sui canali tematici delle Società, con stipendi pagati da queste ultime” o anche: “La libertà di parola è sacra ma il rispetto non è opzionabile”.

LA RABBIA – Le parole di Rocca non sono piaciute a nessuno: “Meritereste una bella querela dai milioni di tifosi che avete offeso” o anche: “La rubrica del tifoso scrivetela sulle fanzine della curva, non su di un quotidiano”.

LE SCUSE – C’è chi osserva: “Mancano le scuse ai malati di quella patologia ed ai loro familiari,inoltre senza la chiusura della rubrica e senza sospensione del giornalista le scuse non hanno senso” e infine: “Quindi un giornale di Torino pubblica degli articoli di un giornalista tifoso juventino che parla male di un’altra squadra…tutto molto democratico. Complimenti. L’odio prima di sfociare nel web, passa dalla carta stampata”.

