Bufera su Pirlo: Ma hai visto chi c'era in campo?

Dopo lo scialbo pareggio di Verona sono arrivate le scuse di Pirlo. Ai tifosi? Macché: le scuse per giustificare il crollo nella seconda parte della ripresa. Mancanza di esperienza, di alternative in panchina, piccoli particolari su cui i tanti giovani in campo non hanno prestato la necessaria attenzione: ecco le ragioni secondo cui, a detta del tecnico bianconero, il pari contro l’Hellas è stato quasi inevitabile, vista la situazione.

Ziliani attacca Pirlo

Non è dello stesso parere il giornalista Paolo Ziliani, che su Twitter attacca senza mezzi termini l’allenatore della Juventus: “Pirlo spiega il deludente pari di Verona con ‘i tanti giocatori giovani’. Immagino si riferisca a De Ligt costato 80 milioni, a Chiesa che costerà 60, a Kulusevski costato 46, quel poco che passa il convento di frate Andrea Agnelli. Ite missa est. Amen”. Nuovo attacco-riepilogo in mattinata: “Sapete chi sono i giocatori ‘giovani e inesperti’ su cui Pirlo piange dopo Verona? Kulusevski, 20 anni, costo 20 milioni. De Ligt, 21 anni, costo 85,5. Demiral, 22 anni, costo 18. Chiesa, 23 anni, costo 60. Totale: 207,5 milioni, ingaggi esclusi (solo De Ligt prende 12,5 netti)”.

Pistocchi invece attacca Ronaldo

Maurizio Pistocchi, invece, spezza una lancia in favore dell’allenatore e se la prende, di contro, con il calciatore più rappresentativo della Juventus e della serie A. Ecco il suo post su Twitter: “Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv. Eppure non ha tutti i torti: la Juve per 1h ha fatto una buona partita, con un 3:4:2:1 che sembrava su misura per CR7. Che però per un tempo non si è mai visto, e gioca solo per se. Un Campione Egoista”.

Pirlo sotto accusa, le reazioni

“Forse Pirlo parlava di Lovato del 2000 o Ilic del 2001? O dei 6 assenti del Verona (Kalinic, Ruegg, Colley, Favilli, Ceccherini, Salcedo)?”, punge un utente su Twitter. “Tutti a criticare Pirlo. Ma la verità è che mancavano 7 (??) titolari. Vediamo chi sono: Chiellini, Bonucci, Morata, Dybala… mica come all’andata che grazie a questi ultimi la Juve ha…pareggiato”, un’altra osservazione. “Ma tra i giovani inesperti c’è anche lui? Mi pare alleni da cinque mesi”, sottolinea un tifoso. Mentre altri non condividono le critiche a Ronaldo: “Senza di lui quest’anno la Juve sarebbe colata a picco”.

SPORTEVAI | 28-02-2021 10:45