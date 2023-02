Scene davvero poco edificanti quelle provenienti dalla Serie B, in particolare dal postpartita di Ternana-Cittadella, terminata col successo in rimonta dei veneti grazie alla doppietta di Giovanni Crociata. In questo caso, però, il misfatto si è consumato sotto uno dei settori dello stadio “Libero Liberati” riservata ai tifosi padroni di casa.

Protagonista della vicenda, Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, fondatore di Unicusano, candidato a sindaco di Terni e recentemente indagato dalla Guardia di Finanza per un’evasione di 20 milioni di euro attuata dai vertici dell’università telematica presieduta. Nel convulso finale di partita (il gol decisivo di Crociata è giunto al 93′), dopo il triplice fischio, è partita la contestazione di alcuni sostenitori dei rossoverdi umbri. Arrivato sotto gli spalti, dopo un primo battibecco, dai video diventati virali sul web, si nota Bandecchi protagonista di uno sputo indirizzato verso un gruppo di tifosi delle Fere.

Fatto confermato dallo stesso Bandecchi, che a fine partita si è pure dovuto mettere a commentare le dimissioni di Aurelio Andreazzoli dalla panchina delle Fere:

“Mi hanno sputato e io gli ho risputato. Sono un uomo e non Gesù Cristo, se non ci fosse stato il fossato sarei salito su a dargli due pizze in faccia. Oggi quattro imbecilli sono riusciti a tirare fuori il peggio di me. Andreazzoli? E’ un uomo di campo e mi ha detto che non era possibile una media di un punto a partita: sarebbe servita una scossa, che a suo modo di vedere sarebbe arrivata solo richiamando in panchina Cristiano Lucarelli il quale, sempre a suo avviso, aveva fatto un lavoro straordinario. Io però devo ancora pensarci, non so cos’accadrà”.