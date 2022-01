14-01-2022 23:40

Nella prima partita della diciannovesima giornata di Bundesliga il Borussia Dortmund ha travolto in casa il Friburgo per 5-1 riportandosi a tre lunghezze di distacco dal Bayern Monaco, che sarà impegnato domani in trasferta col Colonia. Per i gialloneri doppiette di Meunier e Haaland.

