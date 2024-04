C’è la Roma in semifinale: la reazione del Bayer Leverkusen scatena la polemica

Il gesto dei tedeschi una volta appresa la notizia della qualificazione della Roma a discapito del Milan: la sfida col Bayer Leverkusen è già iniziata

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

E, ora, sotto col Bayer Leverkusen. In semifinale di Europa League la Roma dovrà vedersela con la corazzata di Xabi Alonso, ancora imbattuta in stagione e fresca del primo trionfo in Bundesliga della sua storia. Intanto è già polemica per un episodio immortalato dalle telecamere: alcuni componenti dello staff di Alonso hanno esultato alla notizia della qualificazione dei giallorossi a discapito del Milan.

In semifinale sarà (ancora) Roma-Bayer: la reazione del club tedesco

Come la scorsa stagione le strade di Roma e Bayer Leverkusen s’incroceranno di nuovo in semifinale di Europa League, con la speranza che l’epilogo si riveli uguale. Nel frattempo, però, non è passata inosservata la reazione euforica di alcuni uomini del team di Xabi Alonso, che, appresa la notizia della doppia sfida con l’undici di De Rossi anziché col Milan, hanno esultato. Et voilà, la polemica è servita. C’è infatti chi ha interpretato la vicenda come una mancanza di rispetto. I neo campioni di Germania hanno staccato il pass per il penultimo atto della competizione battendo il West Ham all’andata 2-0 e poi pareggiando 1-1 a Londra con Frimpong che in zona Cesarini ha risposto al gol a inizio partita di Michail Antonio.

Roma, come De Rossi ha accolto il gesto del Bayer Leverkusen

Inutile girarci intorno: sarà una semifinale tostissima. Perché nell’arco di questa lunga (e per le aspirine già storica e trionfale) stagione nessuno è mai riuscito a mandare al tappeto gli uomini di Alonso. Nessuno. “La vittoria col Milan ci dà fiducia, ora ci misureremo con una squadra imbattuta e a quanto pare invincibile: ci faremo trovare pronti” ha commentato nel post partita De Rossi. In merito all’episodio avvenuto al London Stadium: “Magari c’è un po’ di senso di rivincita visto l’anno scorso. Alonso? Da calciatore era un signore, c’è sempre stata stima reciproca. Ho grande stima nei suoi confronti”.

Roma-Bayer Leverkusen è già entrata nel vivo: il web si scatena

L’episodio si presta a mille e più interpretazioni, ma intanto il clima è già rovente in vista della semifinale in programma il 2 maggio all’Olimpico e poi la settimana successiva in Germania. “Sarà sicuramente per rivalsa, mica perché è scarsa” commenta Fabio su Twitter. “Sono i favoriti, ci sta che esultino”. “Magari sono contenti di visitare il Colosseo” ironizza Marco. “Sono felici di tornare nella più bella città del mondo” sottolinea Michele. “Meglio. Più pensano a quella Roma lì e più si fanno male” scrive Romanismo Attivo. “Ai tedeschi la vendetta non riesce mai” conclude Rocco.