Diego Armando Maradona, il dolce ricordo del suo erede a Napoli

Quando parla una leggenda del calcio italiano come ” Magic Box” Gianfranco Zola , lo si sta sempre a sentire. Anche se il meglio della sua carriera lo ha espresso in Premier League con la maglia del Chelsea , sulla sua strada ha incontrato anche Napoli e Cagliari . Agli inizi della sua carriera ha infatti disputato 105 partite segnando 32 gol con la maglia partenopea, ereditando anche la 10 di Maradona prima che venisse ritirata. Nella fase conclusiva della sua lunga carriera, invece, disputò 2 stagioni con la maglia rossoblu, una in Serie B e una in Serie A , venendo anche inserito nella Hall of Fame del Club sardo.

Intervistato da ” La Repubblica “, Gianfranco Zola ha parlato della partita di oggi pomeriggio Cagliari-Napoli e del ritorno in Sardegna del ” Ninja” Radja Nainggolan .

Queste le sue parole sul match:

” Cagliari-Napoli è una gara importante e incerta per due squadre che non vivono un buon momento. Il Cagliari deve fare la partita e stare attento. Il Napoli è avvantaggiato perché ha la difesa migliore della A e riparte bene. La sfida tra gli allenatori? Stimo Di Francesco , ha ottime idee. Anche se i numeri non sono buoni, bisogna avere fiducia. Gattuso è uno dei migliori tecnici italiani. Senza fronzoli, ha fatto bene ovunque ha lavorato”.

Poi una dichiarazione su Nainggolan e sull’infortunio di Rog :

“Per l’infortunio di Rog mi spiace tanto, è un’assenza pesante di un grande giocatore, completo per le due fasi. Radja l’anno scorso è stato determinante, riaverlo in gruppo è una bella notizia”.

E infine una chiusa su Diego Armando Maradona , suo ex compagno di squadra al Napoli :

“Diego è stato un fratello maggiore. Con me, ragazzino debuttante in A tra tanti campioni, è stato molto disponibile. Mi ha insegnato tanto e non lo scorderò mai. Mi sono sentito con Careca e Ferrara : abbiamo ricordato partite, ritiri, tifosi, risate, vittorie e le poche sconfitte: Diego è stato un grande, è sbagliato dipingerlo sbrigativamente”.

OMNISPORT | 03-01-2021 11:57