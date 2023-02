Cagliari, Ranieri: "I ragazzi hanno dato tutto, l'arbitro ha sbagliato"

Il tecnico dei rossoblù ha commentato con amarezza la partita persa 2-0 a Modena, giocata per un tempo in dieci.

03-02-2023 23:47

Il 23° turno di Serie B si è aperto con il successo interno del Modena, che ha battuto per 2-0 il Cagliari. Una gara che i rossoblù hanno giocato per un tempo in dieci dato il cartellino rosso mostrato a Rog prima dell’intervallo. Claudio Ranieri ne ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Il fallo lo ha subito lui. Penso che l’arbitro abbia sbagliato dall’inizio e forse dopo è andato un po’ in confusione. Ma è giovane e si farà”.

Ranieri si è poi focalizzato sui suoi giocatori: “Io però giudico i miei e oggi hanno dato tutto. Loro non hanno fatto molti tiri in porta. È stata una partita equilibrata ricca di scontri, poi il rosso ha cambiato la gara. Bisogna migliorare e proveremo a fare del nostro meglio”. Il Cagliari resta così al sesto posto in classifica con 32 punti in zona playoff, dove si affaccia ora anche il Modena, salito a quota 31.