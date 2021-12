Cagliari umiliato dall'Udinese, Mazzarri a rischio

18-12-2021 22:40

Roboante vittoria dell’Udinese sul campo del Cagliari nel terzo anticipo del sabato della diciottesima giornata di Serie A. La squadra di Cioffi ha travolto i rossoblu per 4-0, grazie alle reti di Makengo al 45′, Molina al 50′ e alla doppietta di Deulofeu al 45′ e al 69′. Espulso Marin per doppio cartellino giallo.

E’ un colpo durissimo per le speranze di salvezza dei sardi, penultimi in classifica a pari merito con il Genoa, a quota 10 punti. Walter Mazzarri rischia di essere esonerato dopo 8 gol subiti in 2 partite.

Di contro i bianconeri ritrovano il successo: i friulani salgono a 20 punti, a +10 dalla zona retrocessione.

OMNISPORT