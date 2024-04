Cagliari-Verona, moviola: Doveri salvato una volta dal Var, poi l’errore

La prova dell’arbitro all’Unipol Domus nel match di Pasquetta analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito solo due giocatori del Verona

02-04-2024 05:33

Arbitro internazionale tra i più esperti con 222 presenza in Serie A con 968 cartellini gialli, 34 doppie ammonizioni, 19 espulsioni dirette e 76 rigori assegnati, Doveri torna a dirigere una gara importante in chiave salvezza. Male in Lecce-Inter, retrocesso al Var in Verona-Sassuolo prima e in Juve-Atalanta poi, quindi solo in B in Palermo-Venezia prima della sosta Rocchi lo ha riproposto in A. In questa stagione aveva già arbitrato 11 gare con 39 ammonizioni, 3 doppie ammonizioni, 1 esplusione e 2 rigori assegnati ma come se l’è cavata ieri?

Clicca qui per vedere gli highlights di Cagliari-Verona

I precedenti con Cagliari e Verona

Con il Cagliari i precedenti erano 23: 6 vittorie rossoblù, 8 pareggi e 9 sconfitte. In questa stagione aveva arbitrato il Cagliari una volta, alla 4^ giornata nella sfida in casa contro l’Udinese terminata 0-0. Con il Verona erano 20 i precedenti: 4 vittorie gialloblù, 6 pareggi e 10 sconfitte. In questa stagione aveva arbitrato due volte il Verona con due vittorie interne dei gialloblù contro la Roma (2^ giornata) e contro il Lecce (20^ giornata).

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini con Santoro IV uomo, Serra al Var e Mazzoleni all’Avar l’arbitro ha ammonito solo due giocatori, entrambi del Verona: Duda (V) e Magnani (V).

Cagliari-Verona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi di Cagliari-Verona. Al 50’ segna Darko Lazovic a porta vuota su assist di Duda: la rete del centrocampista degli scaligeri viene però annullata per fuorigioco dopo l’intervento del Var. Subito dopo altro episodio da moviola nell’altra area, con Zito Luvumbo che è stato trattenuto da Tchatchoua: l’arbitro Doveri lascia correre tra le proteste dei sardi ma il difensore del Verona ha sicuramente rischiato grosso, il rigore ci poteva stare.