Calabria: "Deluso da me stesso"

Il terzino del Milan Davide Calabria in una diretta Instagram ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Sto bene, per fortuna nessuno della mia famiglia ha contratto il coronavirus. Non è un periodo facile, siamo obbligati a rispettare la quarantena, ho amici che hanno perso i loro cari: è il minimo sforzo che dobbiamo fare tutti e poi ne usciremo, spero il prima possibile".

Calabria confessa di essere deluso da se stesso in questa stagione: "Penso di essere ancora giovane ma di avere grande esperienza, ma quest'anno non è stato positivo per me, non sono soddisfatto di quello che ho fatto fino adesso. Credo di dover trovare continuità e stabilità, quest'anno non è stato così".

SPORTAL.IT | 24-04-2020 14:57