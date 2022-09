Calcio britannico a lutto per la regina, lo scenario di Rangers-Napoli

09-09-2022 13:40

Dopo il trionfo sul Liverpool lo Spezia attende il Napoli e poi, martedì 13 settembre, è in programma la partita di Glasgow contro i Rangers, valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Calcio britannico a lutto

La gara con gli scozzesi, però, è a rischio dopo la morte avvenuta ieri della regina Elisabetta II. Tutto lo sport britannico, infatti, fermerà le proprie attività per un lutto nazionale che durerà 10 giorni: tutti i campionati di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, dunque, verranno temporaneamente sospesi.

Il caso di Rangers e Glasgow

Ma cosa accadrà alle partite delle competizioni europee in cui sono impegnate formazioni britanniche? Secondo diverse testate scozzesi, i Rangers e il Celtic – l’altra squadra di Glasgow dovrebbe affrontare lo stesso giorno lo Shakthar in Polonia – hanno chiesto alla UEFA di rinviare le proprie partite.

La Federazione europea, però, è tutt’altro che intenzionata a concedere il rinvio: il calendario internazionale è fittissimo, anzi praticamente saturo a causa dei Mondiali previsti in autunno in Qatar, e rinviare i match della fase a gironi in cui sono impegnate le squadre inglesi (Manchester City, Chelsea, Liverpool e Tottenham) e scozzesi creerebbe un caos difficile da gestire per la UEFA stessa.

Napoli a Glasgow il 13 settembre

Ecco perché, molto probabilmente, il Napoli volerà comunque in Scozia per affrontare il 13 settembre i Rangers, come da calendario. Queste però al momento restano indiscrezioni provenienti dalla stampa d’oltremanica: nei prossimi giorni sarà la UEFA stessa a pronunciarsi sulla questione.