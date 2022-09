Calcio, Lukaku in panchina contro la Roma

27-09-2022 21:06

Dopo la pausa Nazionali, l’Inter tornerà in campo sfidando la Roma alla ricerca del riscatto.

Contro i giallorossi ritorna Lukaku che però non verrà rischiato, almeno sembra, dal primo minuto. Gli ultimi esami hanno dato esito positivo ma non si vuole rischiare il giocatore simbolo in un momento complesso.

Il belga dovrebbe partire dalla panchina, mentre potrebbe già essere schierato da titolare Hakan Calhanoglu. Dubbi quindi in attacco: accanto a Lautaro è in vantaggio Dzeko. Da ricordare che Martinez e Correa torneranno, dopo gli impegni con la Nazionale, in Italia solo domani sera.