L'addio tra Luis Suarez e il Barcellona promette scintille. L'attaccante uruguaiano è stato scaricato dal nuovo tecnico Ronald Koeman, ma non intende andarsene con una buonuscita : vuole tutti i 25 milioni lordi di euro previsti dal suo contratto. Lo riporta Sky.

Non filtra ottimismo in casa Inter a poche ore dall'incontro tra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang, che sarà risolutorio per il futuro dell'allenatore leccese nel club nerazzurro. Secondo quanto riporta Sky , al faccia a faccia non parteciperanno né l'amministratore delegato Beppe Marotta , né il direttore sportivo Piero Ausilio. Allegri si sarebbe confidato con alcuni amici : Con due acquisti questa Inter sarebbe da scudetto.

Cosa è successo ieri lunedì 24 agosto 2020

Annuncio Lazio: "In ritiro ci raggiungerà un nuovo acquisto". Il Milan punta su Pobega: rinnovo fino al 2025. Arthur saluta il Barcellona sui social: "Grazie di tutto". Juventus, Pirlo si fa già sentire: la sua richiesta alla dirigenza. Milan, summit per Ibrahimovic: le speranze e la strategia rossonera. Scatta il derby d'Italia per Pinamonti. Primo rinforzo per il Verona: ufficiale l'arrivo di Cetin dalla Roma. Mercato Juve: assalto a due big cacciati dal Barcellona. Il Benevento annuncia Foulon: ufficiale l'arrivo del belga. Reina va alla Lazio: c'è l'accordo con il Milan. Mercato Inter: con l'arrivo di Allegri via un big. Ex Juve nel mirino. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Cagliari, Genoa e Parma lottano per Mancosu. Messi-Inter, affare avviato: le parole di Massimo Moratti. Mercato Inter, sgarbo alla Juve: "Marotta prendilo". Mercato Milan: due attaccanti nel mirino se Ibrahimovic dice no. Benevento: Inzaghi chiama Bonaventura. Atalanta a tutta per Florian Thauvin. Mercato Juventus: Ronaldo ha scelto il nuovo bomber, si chiude. Zielinski-Napoli, rinnovo vicino. Khedira vuole restare alla Juventus. Thiago Silva: "Fiorentina? Trattiamo con tanti club". Mercato Inter, trovato l'accordo con Allegri. Ora incontro Conte-Zhang.

Virgilio Sport - 25-08-2020 | 08:18