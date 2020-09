Maicon ha compiuto 39 anni lo scorso 26 luglio, ma di smettere col calcio giocato non ha proprio intenzione : è ufficiale il suo approdo al Villa Nova. L'ex terzino di Inter e Roma giocherà nella quarta serie brasiliana e sarà allenato da un altro ex nerazzurro e giallorosso : Amantino Mancini, appena diventato tecnico del club con cui concluse la carriera da calciatore. Maicon è reduce da un'esperienza con la maglia del Criciuma, successiva a quella con l'Avaí.

Il Bologna ha messo nel mirino Luka Menalo, esterno d'attacco della Dinamo Zagabria, classe 1996. Secondo quanto riporta Sportmediaset il giocatore, sarà uno degli osservati speciali nella sfida di Nations League in programma questa sera allo stadio Franchi tra gli Azzurri e la Bosnia.

Due giocatori in arrivo per il Genoa. Il Grifone ha ormai chiuso il colpo Juan Jesus dalla Roma : il difensore brasiliano, arrivato nei giallorossi nel 2016. L'accordo tra il club rossoblu e la società capitolina è stato trovato nei giorni scorsi e si aspetta solo il suo via libera.

Giacomo Bonaventura sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. L'ex centrocampista del Milan ha già trovato una base d'accordo con il club viola e restano da limare alcuni dettagli. La Fiorentina per la mediana ha messo nel mirino anche Torreira dell'Arsenal, ma i costi sono al momento eccessivi per le casse della società toscana.

La mente va subito a Liverpool - Barcellona 4 - 0 di un anno fa, ma il terzino scozzese non può dimenticare la gara d'andata. Proprio quella partita è rimasta impressa nella testa di Robertson che tifa per una permanenza in Catalogna di Messi, finito nell'orbita del Manchester City allenato dal mentore e amico Pep Guardiola. Da un punto di vista del tutto egoista spero che rimanga al Barcellona. E un calciatore fantastico, in Premier League porterebbe la stessa passione mostrata in Liga.

Secondo quanto riporta Sky, la questione passaporto non preoccupa i dirigenti della Juventus. Messi potrebbe chiedere a Suarez, di restare e durante l'incontro di mercoledì con il presidente Bartomeu sarebbe spuntato anche il nome dell'uruguaiano, ritenuto fondamentale per un progetto vincente. Su richiesta di Messi quindi , Ronald Koeman potrebbe tornare sui suoi passi e trattenere il giocatore in blaugrana , complicando così i piani della Juventus.

Cristian Romero sarà un giocatore dell'Atalanta nella prossima stagione. L'ex difensore del Genoa, di proprietà della Juventus, si trasferisce a Bergamo con la formula del prestito biennale e diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ovvero presenze e raggiungimento della zona Europa. Romero è stato fortemente voluto da Gasperini, che vuole utilizzarlo nella sua difesa a tre.

Adrien Tameze è l'ultimo colpo dell'Helas Verona, che sta regalando molti giocatori nuovi a Ivan Juric. Il centrocampista classe 1994 l'anno scorso aveva giocato con l'Atalanta, che dopo sette presenze in campionato e delle buone comparse anche in Champions League, ha deciso di non riscattarlo dal Nizza. Il Verona, forse complice anche del fatto che l'Atalanta abbia un modo di giocare molto simile, si è gettata sul giocatore, strappandolo al Nizza.

Lavori in corso in casa Inter : i nerazzurri continuano il loro mercato oculato, e dopo l'arrivo di Aleksandar Kolarov dalla Roma arricchiscono la loro batteria di esterni con un altro colpo low cost, Matteo Darmian dal Parma. Tra il club ducale e quello nerazzurro c'è già un accordo di massima per l'ex terzino del Manchester United , da anni in orbita Inter.

Cosa è successo ieri giovedì 3 settembre 2020

Colpo del Crotone: arriva Magallan dall'Ajax. Castagne dall'Atalanta al Leicester, è ufficiale. De Laurentiis apre a Sokratis: "Ci stiamo lavorando". Milan, ultimi botti di mercato in difesa: tre nomi caldi. Babacar ceduto in prestito all'Alanyaspor. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Mercato Inter, colpo per Conte: arriva il via libera per il centrocampista. Verona con un Pandur in più. Juventus-Jorginho, il retroscena dell'agente. Atalanta, Muratore in prestito alla Reggiana. Koulibaly, offerta troppo bassa. Mercato Inter: nuovo ribaltone per Lionel Messi. Juventus: in 4 in fila per un giovane bianconero. Roma, Riccardi verso la Serie B. Inter, Zanetti: "Impossibile cessione Lautaro". Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21. Napoli ancora sulle tracce di Veretout. Roma, pressing per Smalling: offerti 12 milioni. Bonaventura, c'è anche la Fiorentina. Mercato Juventus: novità importanti sul futuro di Zaniolo. Mercato Inter: Eriksen non è affatto incedibile. Borja Valero, nuova opzione per il futuro. Roma, Smalling pronto a tornare. Mercato Juventus: bonus al Barcellona per sbloccare Suarez. Dall'Argentina: Messi resterà al Barcellona al 90%.

Virgilio Sport - 4-09-2020 | 11:38