Il tecnico della Juventus, che domenica dopo la partita contro il Novara ha fissato la priorità per il reparto avanzato, sta analizzando con una certa ansia anche gli uomini a disposizione per la mediana, che valuta ancora incompleta. La Juventus avrebbe in pugno il giocatore, ma servono cessioni eccellenti che portino soldi cash : si fanno i nomi di Aaron Ramsey e di Douglas Costa. E poi ha la professionalità e l'esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve.

Inter e Juventus potrebbero quindi tornare a scontrarsi per un grande obiettivo in attacco : la Roma è pronta a cavalcare l ’ onda, sognando un ’ inattesa asta che avrebbe comunque come favorita la Juve, pronta ad offrire 18 milioni ai giallorossi per assicurarsi il bomber bosniaco.

Dopo Ricardo Rodriguez, allenato per pochi mesi al Milan, e dopo Karol Linetty, valorizzato alla Sampdoria, Marco Giampaolo è pronto per riabbracciare un altro pupillo nella sua nuova avventura al Torino : Lucas Torreira.

Timothy Castagne ci ha messo poco a dimenticare l'Atalanta. L'esterno belga è andato in gol alla prima con il Leicester, all'esordio assoluto in Premier League, sul campo del West Bromwich Albion. Castagne ha anche parlato del rapporto personale non proprio idilliaco con Gian Piero Gasperini, specialmente a livello umano prima che professionale : Tecnicamente e tatticamente è uno dei top in assoluto, ma a livello umano non c ’ era un grande rapporto.

Il patron del Psg Al-Khelaifi apprezza Allegri, ma il contratto di Tuchel fino al giugno 2021 con ingaggio di circa 5 milioni netti frena per il momento la rivoluzione : il tedesco non ha uno stipendio elevatissimo, ma l ’ eventuale esonero si sommerebbe alle richieste invece molto esose di Allegri, che al contrario al momento un contratto non ce l ’ ha più dal 30 giugno scorso, dopo la fine del legame con la Juventus.

Il mercato dell ’ Inter è più vivo che mai e su più tavoli, ma ciò di cui tifosi e allenatore non vorrebbero sentir parlare è l ’ interesse delle grandi di Spagna per Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, il Barcellona avrebbe chiesto aiuto nientemeno che a Jorge Mendes per accelerare alcune operazioni in uscita e preparare un tesoretto con il quale presentarsi all ’ Inter.

Cosa è successo ieri domenica 13 settembre 2020

Mercato Juventus: messaggio di Andrea Pirlo alla dirigenza. Zajc al Genoa, ora è ufficiale. Calciomercato: le trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Hoeness: "Alcantara? Liverpool e United vogliono ricattare il Bayern". Napoli, arriva la scelta per le fasce: Hysaj verso il rinnovo. Napoli: nuovo segnale di chiusura a Milik. Milan, la Fiorentina fa muro su Milenkovic. Inter, ore decisive per Arturo Vidal: il programma dei nerazzurri. Eriksen verso lo Zenit? Arriva il commento dalla Russia. Biraghi torna alla Fiorentina: il suo addio all'Inter. Tabellone Calciomercato Serie A 2020-21.

Virgilio Sport - 14-09-2020 | 12:36