Ultimo aggiornamento 18-01-2022 10:49

La tripletta al Sassuolo ha riacceso i riflettori di mercato su Antonin Barak. Intervistato da 'Gr Parlamento, il presidente dell'Hellas, Maurizio Setti, ha ribadito la volontà di tenere Barak in rosa fino al termine della stagione, quando cedere alle lusinghe di club con ambizioni superiori sarà inevitabile.

Il primo acquisto della nuova Salernitana potrebbe essere quello di un portiere : secondo quanto riportato da 'Sky Sport ', infatti, Luigi Sepe può arrivare dal Parma con la formula del prestito con riscatto obbligatorio in caso di salvezza della Salernitana. Sepe, prodotto del vivaio del Napoli, era infatti fuori lista a Parma dopo essere stato protagonista delle tre annate giocate in Serie A dai crociati sotto la guida di Roberto D'Aversa.

L'attaccante classe 2001 scuola Genoa, prelevato in prestito dal Monaco sul finire dello scorso mercato estivo. Pellegri, in campo per appena sei spezzoni di partita con il Milan nella prima parte di stagione, per appena 127 minuti senza gol, ritroverà in granata il padre Marco, team manager del Torino dall'inizio della stagione dopo aver ricoperto a lungo lo stesso ruolo nel Genoa, oltre a Ivan Juric, suo allenatore nella stagione e mezza vissuta nella prima squadra del Grifone.

Il Napoli ha scelto l'obiettivo per la propria fascia sinistra. Dopo aver ribadito il no alle ripetute proposte dei Lancieri di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2023, Tagliafico sembra essere attratto dalla proposta del Napoli. Il Napoli punta tuttavia al prestito con diritto di riscatto, scenario che non piace all'Ajax proprio in vista della scadenza del contratto di Tagliafico tra un anno e mezzo.

Cosa è successo ieri lunedì 17 gennaio 2022

