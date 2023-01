Ultimo aggiornamento 28-01-2023 12:30

In Inghilterra sicuri: Mourinho vuole tornare in Premier Proprio pochi giorni fa lo Special One Josè Mourinho ha spento 60 candeline sulla sua torta di compleanno e il Daily Mail pare conoscere anche il desiderio espresso : tornare in Premier. Tornare in Inghilterra, sarebbe una soluzione gradita anche dalla famiglia che quindi costituirebbe un peso maggiore in più nei confronti di una scelta futura. Leggi l'articolo 12:17

Casadei, l'ascesa continua: dal Chelsea B alla Championship Interruzione in vista nell'avventura al Chelsea di Cesare Casadei. Il talentuoso centrocampista prodotto del vivaio dell'Inter, approdato in estate ai Blues per 15 milioni di euro e impiegato nella prima parte di stagione nella seconda squadra dei londinesi, disputerà infatti la seconda metà di annata nelle file del Reading, blasonata formazione di Championship. Per Casadei il calcio italiano non è mai stato così lontano. Approfondimento 12:05

Cosa è successo ieri venerdì 27 gennaio 2023

Spal, Tacopina annuncia Nainggolan: "Radja ancora un giocatore top al mondo". Inter, l’ultima idea di mercato arriva dall’Italia ma fa arrabbiare i tifosi. Inter, quale futuro per Skriniar? Gelo col PSG, spunta un'altra pretendente. Giallo Zaniolo, il Milan si defila. Niente extra budget per Maldini. Milan, Bakayoko dice no all'Adana di Montella. Juric accoglie Ilic: “Siamo al punto giusto”. Everton, il nuovo tecnico è Sean Dyche. Inter, in tre in corsa per prendere il posto di Skriniar. Napoli: Kim, alzare l'ingaggio e togliere la clausola è l'obiettivo. Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Zaniolo, Ziyech e Brekalo. Juventus, McKennie sempre più verso il Leeds.