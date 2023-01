Si gioca in campionato e non solo. Dalla Supercoppa alla Coppa Italia , la stagione è tornata nel vivo con le big impegnate su più fronti. E il mercato non si ferma. Molte le idee, pochi gli affari già perfezionati, pochissimi i soldi. E se la Juve è alle prese con l’inizio del nuovo corso, Inter e Milan sono concentrate soprattutto sulla questione rinnovi: i casi Skriniar e Leao tengono sulle spine i tifosi. Ma qual è il borsino delle trattative? Diamo un’occhiata alle percentuali degli affari che coinvolgono Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Kiwior Holm De Paul INTER Hakimi Buchanan Schuurs MILAN Godts Dele-Bashiru Nacho Fernandez NAPOLI Gollini Ounahi Traoré ROMA Aouar Traoré De Paul LAZIO Viti Dani Ceballos Pellegrini ATALANTA Mulattieri Beukema Osorio FIORENTINA Sirigu Brekalo Henry

Mercato, i sogni di Inter, Milan e Juventus

Nelle scorse ore è rimbalzata una voce piuttosto clamorosa, quella relativa al possibile ritorno in nerazzurro di Hakimi: l’esterno marocchino avrebbe confessato ad amici ed ex compagni di avere nostalgia di Milano. Nuovo affare ‘stile Lukaku’ per i nerazzurri? Nel frattempo Marotta è concentrato sui rinnovi di Skriniar e Dzeko, così come Maldini punta a chiudere in fretta per Leao. Nel taccuini del ds del Milan è spuntato il nome di Mika Godts, 18enne gioiello del Genk richiesto anche dall’Ajax. Capitolo Juve: niente grandi nomi con il nuovo CdA, c’è da risanare i conti. I grandi obiettivi sono diventati due calciatori dello Spezia, i difensori Kiwior e Holm.

Napoli, Roma e le altre: trattative in corso

All’inizio della prossima settimana il Napoli annuncerà un nuovo acquisto: in azzurro Gollini, con Sirigu destinato a Firenze per uno scambio tra portieri. Al club partenopeo, ma per giugno, è stato accostato anche Traoré, attaccante esterno del Wolverhampton: operazione piuttosto difficile per l’alto ingaggio del calciatore. La Roma pensa più alle uscite che alle entrate (alla lista dei possibili partenti, destinazione estero, s’è aggiunto Zaniolo), mentre la Lazio insegue un difensore (Viti), l’Atalanta un attaccante (Mulattieri) e la Fiorentina pensa all’accoppiata Brekalo-Henry.