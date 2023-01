Il campionato è ripartito, dopo gli incontri della 16ma giornata è già tempo di scendere in campo per il turno numero 17 della serie A . Va avanti in parallelo, però, anche il calciomercato . Le trattative proseguono, spesso a fari spenti, anche perché le “toppe” da mettere ci sono un po’ in ogni squadra, big comprese. Particolarmente attive Inter e Milan , anche la Juventus e il Napoli non stanno a guardare. Ma qual è il borsino del mercato di riparazione? Scopriamolo insieme.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Mac Allister

Grimaldo De Paul INTER Buchanan Thuram Becao MILAN Aouar Sergio Rico Angelo Gabriel NAPOLI Bereszynski Ounahi Hjulmand ROMA Traoré De Paul Frattesi LAZIO Pellegrini Sallai Sanabria ATALANTA Osorio Beukema Szymanski FIORENTINA Sabiri Cortes Karlsson

Mercato, l’Inter e il Milan tra le più attive

Inter e Milan piuttosto attive, dunque. La priorità in casa nerazzurra è rappresentata dal rinnovo di Skriniar, affare dagli spigoli difficili da smussare. Anche la questione esterno, però, tiene sulle spine Marotta. Dumfries potrebbe andare al Chelsea, in tal caso il principale indiziato per la sua sostituzione è il canadese Buchanan, in forza al Bruges. Maldini, invece, potrebbe rompere gli indugi e consegnare a Pioli un centrocampista dai piedi buoni, Aouar, in scadenza col Lione. Per la porta, poi, può tornare utile l’esperienza di Sergio Rico, chiuso da una nutrita concorrenza al Psg.

Mercato: le mosse di Juve, Napoli e Roma

Gli argentini sono il chiodo fisso di Allegri. L’obiettivo numero uno per il centrocampo è Mac Allister, che però costa tanto e che il Brighton vorrebbe tenere almeno fino a giugno. De Paul potrebbe essere una soluzione più a buon mercato, mentre sugli esterni torna in auge il nome di Grimaldo del Benfica. Il Napoli ha ormai preso Bereszynski e spera di chiudere l’ingaggio di Ounahi, rivelazione dei Mondiali col Marocco, in uscita dall’Angers. Anche la Roma è su De Paul, dopo che Pinto ha di fatto escluso il ritorno di Frattesi, mentre al posto di Karsdorp salgono le quotazioni di Traoré del Rennes.