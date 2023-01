06-01-2023 13:01

Il Milan è secondo in classifica e ha aperto il 2023 con la vittoria in casa della Salernitana. Con la sconfitta del Napoli a San Siro contro l’Inter, il divario dei rossoneri dalla vetta è sceso ora a cinque punti e l’obiettivo della squadra di Stefano Pioli è sempre quello di provare a bissare il risultato fantastico che già è arrivato nella passata stagione. Ma il tecnico ha bisogno di una rosa più ampia.

Milan, gli obiettivi di mercato di Maldini

I diversi infortuni anche nel corso di questa stagione e i pochi ricambi per i titolari, quasi sempre gli stessi, sono un grande problema da affrontare per Pioli. L’allenatore rossonero ha fatto comunque molto bene con i mezzi a disposizione, però l’obiettivo della società e del direttore tecnico Paolo Maldini è di sicuro quello di cercare nuovi innesti importanti per rinforzare la rosa.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan sta puntando su Houssem Aouar, centrocampista francese di origini algerine in forza al Lione. Il giocatore andrà in scadenza in estate e potrebbe rappresentare la prima vera occasione tra qualche settimana a parametro zero per i rossoneri. In mezzo al campo, una squadra come il Milan che ha sempre bisogno di nuovi elementi.

Milan, c’è sempre la questione Leao

Se Maldini e Ricky Massara stanno lavorando sui parametri zero, ci sono poi i rinnovi di contratto a tenere banco. Il primo giocatore in lizza è sempre Rafael Leao. Secondo Sky Sport, filtra ottimismo adesso per il prolungamento del portoghese a cui il Milan darebbe anche più di sette milioni di euro tra base fissa e bonus. L’attuale accordo scadrà il 30 giugno 2024.

Il padre di Leao sarebbe tra l’altro già arrivato a Milano per discutere del nuovo contratto con i rossoneri e seguirà anche la gara con la Roma. La prossima potrebbe risultare la settimana decisiva. Oltre a Laro, il Milan vorrebbe chiudere presto anche i rinnovi di Ismael Bennacer e Olivier Giroud, in modo tale da avere di fatto subito tre acquisti importantissimi per il futuro.

Milan, si allontana un sogno di mercato

Nella scorsa estate il Milan ha fatto di tutto per arrivare a Charles De Ketelaere. Il trequartista belga non ha dato finora i risultati sperati e con lui un altro obiettivo dei rossoneri era Hakim Ziyech. L’esterno marocchino del Chelsea, che ha fatto benissimo nell’ultimo Mondiale, potrebbe infatti finire presto a giocare in Portogallo con la maglia del Benfica.

Perché infatti i Blues hanno tutte le intenzioni di prendere il talento argentino Enzo Fernandez, straordinario in Qatar, pagando la clausola rescissoria di 120 milioni. Ma secondo Record, per non versare così tanti soldi il Chelsea sarebbe pronto a inserire proprio Ziyech nella trattativa. Con il marocchino che si allontanerebbe ancora una volta dai radar del Milan.

