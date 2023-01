03-01-2023 11:47

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È una campagna acquisti faraonica quella che sta programmando il Chelsea per il 2023: tra il mercato di gennaio e quello estivo, infatti, il club londinese punta a portare in Premier League anche la stella del Milan Rafael Leao e l’esterno dell’Inter Denzel Dumfries. Le due milanesi, dunque, potrebbero perdere entrambe una pedina importante del proprio roster.

Milan, il Chelsea punta forte su Leao

Il Chelsea ha intenzione di concludere una campagna acquisti da top club assoluto nel 2023 e in cima alla lista dei potenziali acquisti dei Blues compaiono oggi i giocatori di Milan e Inter.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, il Chelsea si sarebbe inserito nella trattativa tra il club rossonero e Rafael Leao per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2024) dell’attaccante portoghese, MVP dello scorso campionato di serie A. Mentre il Milan è in attesa di incontrare il rappresentante di Leao, l’avvocato Ted Dimvula, il Chelsea starebbe preparando un’offerta sia per il club rossonero che per il giocatore: se quest’ultima sarà nettamente più alta dei 7 milioni di euro l’anno messi sul piatto dal Milan, allora il possibile trasferimento di Leao in Premier League diverrà un tema concreto per le due società.

Inter, Dumfries può finire al Chelsea

Il Milan rischia dunque di perdere quello che è oggi il suo giocatore simbolo. Anche l’Inter, però, potrebbe dire addio a un giocatore importante del proprio organico, entrato nel mirino del Chelsea: Denzel Dumfries.

In questo caso, però, l’addio sarebbe molto meno doloroso: l’Inter ha di fatto programmato l’addio di Dumfries a fine stagione, fissando già il prezzo di 60 milioni di euro per il cartellino dell’esterno olandese. La sensazione è che col Chelsea si parlerà del “come” vendere Dumfries, non del “se”. Inoltre, nell’affare potrebbe entrare anche il cartellino di Romelu Lukaku: l’Inter punta a prolungare il prestito inserendo un’opzione di riscatto, ma abbassando però le cifre.

Chelsea regina del mercato di gennaio

Intanto il Chelsea si sta segnalando come l’assoluta regina del mercato di gennaio. I Blues hanno già messo le mani sul nuovo talento brasiliano Andrey Santos, pagato 12,5 milioni di euro al Vasco da Gama, sull’attaccante ivoriano del Molde David Datro Fofana (12 milioni) e sono vicini a chiudere a 40 milioni la trattativa per Benoit Badiashile, centrale del Monaco. L’operazione più clamorosa che il club inglese sta programmando è però quella che riguarda il neo-campione del mondo Enzo Fernandez: per il centrocampista argentino del Benfica il Chelsea sarebbe pronto a pagare i 120 milioni della clausola rescissoria.

