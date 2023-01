Ultimi giorni di un mercato di riparazione mai tanto bloccato e povero. Il momento è quello che è per la serie A e di affari se ne fanno pochini. Non mancano però idee e suggestioni e molto probabilmente qualche trattativa si chiuderà come da tradizione sul filo di lana, a poche ore dalla chiusura fissata per il 31 gennaio. Ma qual è il borsino del calciomercato invernale? Diamo un’occhiata alle percentuali degli affari che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Holm Grimaldo Pavlovic INTER Buchanan Kimpembe Schuurs MILAN Saint-Maximin Zaniolo Godts NAPOLI Vicario Brekalo Ounahi ROMA Ziyech Aouar Traoré LAZIO Bonazzoli Viti Sanabria ATALANTA Mulattieri Beukema Viti FIORENTINA Brekalo Belotti Dominguez

Mercato, le mosse di Milan, Inter e Juve

Si va raffreddando la tentazione Zaniolo per il Milan. La distanza con la Roma e la difficoltà a inserire contropartite tecniche apprezzate da Mourinho (scartato Messias) rendono difficile il trasferimento, complice anche l’inserimento del Bournemouth. Dall’Inghilterra potrebbe arrivare in prestito Saint-Maximin dal Newcastle. L’Inter invece è in fibrillazione per Skriniar. Dovesse andare subito al Psg, potrebbe arrivare Kimpembe al suo posto, mentre Buchanan è prenotato in caso di partenza di Dumfries. Capitolo Juve: quello dello spezzino Holm è ormai l’unico nome caldo per i bianconeri, attualmente alle prese con ben altre questioni.

Gli affari di Napoli, Roma e delle altre

Giuntoli pensa a un colpo last minute per il Napoli: Brekalo, in uscita dal Wolfsburg. Dovesse arrivare l’ex Toro, che sarebbe un ottimo sostituto di Kvaratskhelia, Zerbin sarebbe girato in prestito al Bologna. Su Brekalo, però, sembra in vantaggio la Fiorentina, pronta a chiudere col croato. La Roma continua a seguire Ziyech e aspetta le evoluzioni del caso Zaniolo, che rischia di rimanere nella Capitale da “separato in casa” fino a giugno. Attenzione a Belotti, che potrebbe rilanciarsi in viola. Anche la Lazio insegue un attaccante: Bonazzoli o Sanabria.