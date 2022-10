19-10-2022 10:37

La Juventus continua a guardare al futuro. Negli ultimi giorni le voci di calciomercato riguardanti la Vecchia Signora sono andate aumentando ogni giorno di più; chiaro segnale che a partire dalla finestra di mercato di gennaio i bianconeri si lanceranno alla ricerca dei colpi giusti per provare a rimettere a posto una situazione che non piace né al club né ai tifosi.

Calciomercato Juve: obiettivo Pedraza

Tanti i giocatori nel mirino in questo momento. La lista della spesa è lunga perché la Juventus vuole giocare d’anticipo sui prossimi colpi di mercato. L’obiettivo è quello di riuscire a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri i giocatori giusti per rilanciare il progetto. Uno dei nomi più caldi è quello di Alfonso Pedraza del Villarreal. Il calciatore classe 1996 si è messo in grande evidenza con la maglia del “Sottomarino Giallo” nel corso delle ultime stagioni. Con il club spagnolo ha anche firmato un rinnovo contrattuale fino al 2026 ma con il patto tacito che in caso di offerte importanti, per lui si aprirebbero le porte della cessione.

Pedraza: è duello Juve-Inter sul mercato

Il calciatore spagnolo piace però anche ai rivali dell’Inter che lo seguono da tempo. La società nerazzurra ci ha pensato in caso di una partenza di Robin Gosens e rimane alla finestra. La valutazione del cartellino è piuttosto importante (sui 25 milioni di euro) ma l’esterno del Villarreal ha un ingaggio molto abbordabili, intorno al milione di euro, che lo rende decisamente appetibile.

Chi è Pedraza: l’ultima idea della Juventus

Alfonso Pedraza ha cominciato la sua carriera proprio con la maglia del Villarreal a cui è sempre rimasto legato. Il grande salto nel mondo del calcio arriva però con la maglia del Lugo nella stagione 2016-2017. Nell’annata successiva anche un’esperienza al Leeds prima del ritorno in patria all’Alaves. Poi per lui il ritorno al Villarreal, un’esperienza con il Betis e ancora Villarreal dove esplode definitivamente sotto la guida di Unai Emery. Negli ultimi due anni la sua crescita è stata esponenziale con un ruolo significativo nella vittoria dell’Europa League nella stagione 2021.

Pedraza si è fatto notare dalla Juventus soprattutto per la sua grande duttilità. Il calciatore spagnolo ha quasi sempre ricoperto il ruolo di difensore esterno, ma alle sue capacità in copertura, unisce anche un’ottima fase di spinta che lo rendono utilizzabile anche come quinto a sinistra in un 3-5-2 ed all’occorrenza anche come esterno d’attacco.