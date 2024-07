Calciomercato - Accordo Juve-Roma, Soulè vestirà il giallorosso: ma il web bianconero insorge

I due club avrebbero trovato l'intesa a 25 milioni + 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita: i tifosi juventini però non vorrebbero lasciare partire l'argentino

Un braccio di ferro, un tira e molla, una telenovela (oggi si direbbe serie tv…). La trattativa per Soulè alla Roma sta arrivando agli sgoccioli, in un senso o nell’altro: il giocatore vuole il giallorosso, molto più che il Leicester, la Roma vuole il giocatore, ma la Juventus non vuole limare il prezzo.

La Juve non cede, Giuntoli tiene duro

D’altronde, Giuntoli lo aveva promesso a Thiago Motta: Soulè va via soltanto per offerte congrue, altrimenti resta a Torino, per la gioia del nuovo tecnico bianconero. Non 20 o 25 e nemmeno i 29 (25+4) proposti ieri dall’omologo giallorosso Ghisolfi: servono 35 milioni per Matias Soulé. Probabile che la voce di un affondo del West Ham sia stata messa in giro “ad arte”, per spronare i giallorossi a venire incontro alle richiesta bianconere, fatto sta che le parti potrebbero aver trovato l’intesa. La Juve ha bisogno dei soldi per poi andare all’assalto di Koopmeiners e c’è la volontà del talento argentino che freme per arrivare a Trigoria.

Soulè: le richieste della Juventus

D’altronde oggi l’agente di Matias Soulè è stato in Germania per parlare con Cristiano Giuntoli per cercare di chiudere l’accordo con la Roma, che molto probabilmente la propria offerta per finalizzare la trattativa. Soulè vuole e spinge per approdare ai giallorossi nonostante le offerte più ricche dei club inglesi. Fino a ieri, la distanza era di circa 6/7 milioni: i bianconeri erano partiti con l’idea di ottenere almeno 40 milioni dalla cessione dell’argentino, e in ogni caso non scendono sotto i trenta.

Juve-Roma, la trattativa si sblocca

La Juve ha detto no a 25 milioni più 4 di bonus, ma ecco che arriva la trovata che potrebbe sbloccare finalmente la trattativa: 25+4 (di cui 2 facilmente raggiungibili), più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore che porterebbe il totale della cifra molto vicino ai 35 milioni richiesti dal club bianconero. Allo stato attuale non è dato sapere a quanto ammonti questa percentuale, ma questa è la chiave che consentirà all’argentino di prendere il primo volo in direzione Roma.

Soulè alla Roma, il web bianconero insorge

Una cessione (potenziale) che però ha scatenato il web bianconero, tutt’altro che felice per la partenza dell’argentino. Salvatore non ha dubbi: “Terrei Soulè e metterei fuori rosa Chiesa nel caso non dovesse accordarsi con un club qualsiasi, al suo posto prenderei Gudmunnson del Genoa per 25 milioni”. Così come Michele: “Spero che finisce così, sinceramente non mi fa impazzire Koop e 60 milioni sono tantissimi”. Anche Benedetto spera in una fumata nera: “Teniamoci anche huysen e lasciamo stare Todibo“. Così come Jack: “Ylidiz e Soulè coppia di ragazzi terribili e dal futuro interessante”. Anche Umberto non ci sta: “Puntate su Questo ragazzo a 20 anni a già segnato lo scorso stagione con il Frosinone 12 gol e un talento, il prossimo anno ne vale 60 milioni”.

