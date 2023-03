L'attaccante del Milan, Olivier Giroud, rinnoverà con i rossoneri per almeno altre due stagioni. A breve arriverà l'ufficialità dell'accordo tra le parti

30-03-2023 10:34

Era nell’aria, ora è (quasi) ufficiale: Olivier Giroud ed il Milan continueranno insieme, ancora per almeno due anni. Decisivo l’incontro di ieri che ha avvicinato ancor di più le parti in causa.

Milan, Giroud ha rinunciato ad una ricca offerta

In questa fase della sua carriera Olivier Giroud ha da sempre dimostrato di avere “voglia di Milan”, sposando la causa rossonera e mettendola davanti ad ogni priorità in questa fase della carriera. Una prova tangibile è a gennaio, quando il francese ha rispedito al mittente un’offerta da 10 milioni per 18 mesi da parte dell’Everton. Almeno per un’altra stagione, Olivier Girud vorrà dare anima e corpo per la causa rossonera, e sarà quindi accontentato.

Milan, le condizioni per il rinnovo di Giroud

La richiesta dell’entourage di Olivier Giroud è di un biennale di almeno 4 milioni di euro a stagione rispetto ai 3,5 percepiti sinora. Il Milan ci sta arrivando con i bonus aggiuntivi. Nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo confronti, dove si limeranno gli ultimi dettagli rimasti al fine di arrivare alla firma in breve tempo per prolungare ufficialmente l’avventura del francese in maglia rossonera.

Milan, la storia di Giroud in rossonero

Classe 1986 e nato a Chambery, Olivier Giroud è arrivato al Milan nella sessione estiva 2021 dal Chelsea siglando un triennale. Nella prima stagione in rossonero, culminata con la vittoria dello scudetto, il francese ha siglato 14 gol in 38 presenze complessive. Nel suo ricco palmares, un titolo di Campione del mondo con la Francia nel 2018, oltre ad essere vicecampione del mondo in carica a Qatar 2022