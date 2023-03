L'attaccante del Milan: "Rispetto tutto quello che ha fatto per la Francia"

21-03-2023 23:56

L’attaccante francese del Milan Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Europe 1 e ha trattato dell’addio di Karim Benzema alla Nazionale Blues.

Ecco quanto rilasciato: “È un peccato chiudere così. È stata una sua scelta, non possiamo metterci al suo posto. Rispetto tutto quello che ha fatto per la Francia, nel suo club, nella sua carriera, e rispetto la sua decisione. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso, ma è una sua decisione”.

Prosegue e poi conclude ancora il numero 9 rossonero: “Deve aver sentito che la sua storia con la Nazionale fosse finita. Lo scontro con Deschamps? Non mi riguarda, non commenterò. In ogni caso, è certo che ci è dispiaciuto vederlo partire così prima della Coppa del Mondo, sapendo che sarebbe sicuramente stata la sua ultima partecipazione. Fa male andare via per infortunio”.