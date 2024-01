Calciomercato oggi 21 gennaio: Popovic diventa un caso. Milan su Chalobah e il rinnovo di Jovic, Napoli su Mangala

Il punto sulle trattative, gli obiettivi e le operazioni di calciomercato odierne. Dal caso Popovic che ha riguardato il Frosinone ai movimenti in casa Napoli e Milan

21-01-2024 20:30

Diamo uno sguardo alla giornata di calciomercato che sta per volgere al termine. In questa domenica 21 gennaio si è continuato a parlare del futuro di Mourinho, ma nel concreto ci sono stati movimenti, sia decisi che timidi, dei club di Serie A verso obiettivi di mercato. E mentre oggi ha tenuto banco il pasticcio di Popovic, che deve cercare sistemazione non trovando posto al Napoli, il club di De Laurentiis punta intanto a rinnovare il contratto di Politano, così come il Milan vorrebbe fare con Jovic (o almeno così pare). Ed entrambe le società hanno intanto attenzionato due innesti importanti, rispettivamente Mangala (che potrebbe addirittura arrivare la prossima settimana) e Chalobah.

Calciomercato, le brevi di oggi: Mourinho e i contatti con il Napoli, Politano verso il rinnovo

Oggi si è parlato molto del futuro di José Mourinho, che dopo l’esonero della Roma è stato accostato al Napoli per la prossima stagione, almeno stando a quanto ha scritto il Times (e si vocifera anche di primi contatti tra l’agente storico del portoghese Jorge Mendes e Aurelio De Laurentiis: abbiamo approfondito il retroscena qui). Dalla Juventus inoltre è arrivata la conferma delle visite mediche che domani effettuerà Tiago Djaló, in arrivo dal Lille per 3,5 milioni più bonus e un 10% da corrispondere al club di Ligue 1 in caso di futura rivendita. Il giocatore andrà a coprire il reparto centrale della difesa, dando al tecnico Allegri una ulteriore opzione rispetto al parco di centrali bianconeri davanti alla porta.

In casa Napoli c’è stato un colloquio (che i media definiscono “amichevole”) tra Matteo Politano e i vertici dell’Al Shabab, club che aveva messo gli occhi anche su Mourinho. Come scrive Tuttomercatoweb però si è trattato di un “contatto di cortesia”, e sembra ormai tramontata ogni velleità araba per l’esterno, che va verso il rinnovo del proprio contratto in scadenza nel 2025 (se ne parlerà dopo la finale di Supercoppa). L’Al Shabab perciò potrebbe orientare le proprie attenzioni su Suso, con l’ex Milan anch’egli in scadenza nel 2025 ma col Siviglia.

Salta Popovic al Frosinone, il ds ammette l’errore. Il Napoli cerca un’altra soluzione per il serbo

Nella giornata di oggi ha tenuto banco la questione Matija Popovic. formalmente destinato al Frosinone per poi saltare a causa di una svista del club. Quest’ultimo infatti non ha potuto siglare definitivamente il prestito dal Napoli del giocatore serbo, dopo che aveva superato le visite mediche, a causa del fatto che la società si è poi accorta di aver terminato gli spazi liberi per i giocatori extracomunitari.

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ai microfoni di Sky Sport si è assunto le responsabilità: “Su Popovic è stato un mio errore, ho fatto dei calcoli sbagliati pensando ci fosse un posto. Ma mi sono sbagliato, non possiamo tesserarlo. Errore mio, andiamo avanti”, ha spiegato, aggiungendo poi che sul mercato sono alla ricerca di un terzino sinistro o un esterno alto, “che può essere Zerbin o un altro“.

Chiudendo il discorso su Popovic, il trequartista ora è sostanzialmente un ramingo della Serie A visto che il Napoli, per lo stesso motivo del Frosinone, non può trattenerlo. Ergo, bisogna trovare una nuova sistemazione per realizzare il prestito di sei mesi, e secondo Sky Sport il club destinatario potrebbe essere il Monza, che detiene tre posti liberi per gli extracomunitari.

La Fiorentina sempre più vicina a Brian Rodriguez: firma imminente?

Tra i potenziali colpi odierni (e diciamo potenziali perché ancora non c’è la quadra definitiva), la Fiorentina continua a muoversi in direzione Brian Rodriguez. L’attaccante uruguaiano della squadra messicana America è a un passo dal firmare un triennale con il club viola: le cifre si attesterebbero sui 6-7 milioni (più bonus) da sborsare, con un 20% che finirà nelle casse dell’ex club di Rodriguez, ovvero il Los Angeles FC.

Rimanendo sulla Fiorentina, stanno prendendo piede le indiscrezioni su un possibile addio (o arrivederci) di Jonathan Ikoné già in questa sessione di mercato. L’edizione romana de La Repubblica infatti sostiene che la Lazio stia tenendo d’occhio l’esterno reduce dal rigore sbagliato nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Eventualmente l’affare dovrebbe tradursi in un prestito.

Calciomercato, gli obiettivi: Milan su Chalobah, il Napoli fa la proposta per Mangala

Per quanto riguarda gli obiettivi, il Milan nella ricerca di un difensore per tamponare le falle di un reparto finito pressoché in massa in infermeria starebbe pensando a Trevoh Chalobah del Chelsea, stando ad un retroscena di Tuttosport. L’eventuale operazione consisterebbe in un prestito oneroso con diritto di riscatto dal Chelsea. Parlando invece di centrocampo, si starebbe valutando il rinnovo di Luka Jovic dopo le buone prestazioni offerte ultimamente.

Il Napoli invece attenziona Orel Mangala, centrocampista del Nottingham Forest. I media tedeschi parlano di una offerta al rialzo da parte del club di De Laurentiis, pronto ad avanzare la proposta di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni, che si realizzerebbe tuttavia a determinate condizioni. La palla ora è nella metacampo del club di Premier, che dovrà dare una risposta.

Il Sassuolo invece starebbe valutando il profilo del classe 2002 Ardon Jashari per la trequarti. Il centrocampista del Lucerna ha un prezzo fissato come base di partenza di 6,5 milioni, ma dalle parti del club neroverde si punta a limare al ribasso la richiesta. Jashari, per la cronaca, era già stato un potenziale obiettivo di altri club di Serie A nei mesi precedenti, come l’Atalanta, il Bologna ed il Napoli.

Gli affari in uscita: Vina lascia la Roma per il Flamengo

Tra le uscite di oggi, citiamo la cessione a titolo definitivo di Matias Vina, che lascia la Roma (la quale lo aveva nel frattempo ceduto in prestito dal Sassuolo negli ultimi sei mesi) per andare a giocare in Brasile, in quota Flamengo. Per i giallorossi, che salutano senza rimpianti l’uruguaiano arrivato nella Capitale lo scorso 2021, entreranno in cassa 8 milioni più 1 di bonus.

Non è stato ancora ceduto ma potrebbe esserlo presto Davide Bartesaghi: il classe 2005 ha esordito in Serie A con il Milan lo scorso settembre, e potrebbe essere destinato ad un prestito che vede in pole il Frosinone, con canali a quanto pare già aperti. Alla finestra però anche il Monza ed il Pisa.

Consulta qui il nostro tabellone con tutti i nomi caldi del calciomercato invernale