Calciomercato, i colpi e le voci del 20 gennaio 2024: Milan su Lenglet, Doig al Sassuolo, sogni Salernitana

Tutte le indiscrezioni e le ufficialità del calciomercato invernale 2024 del 20 gennaio. Molto attivo l'Empoli, così come il Sassuolo e il Napoli. Milan serve un difensore, Lazio opzione Casadei

20-01-2024 23:55

Tutte le trattative, le ufficialità e le indiscrezioni di questo 20 gennaio 2024 di calciomercato della Serie A che ha nel Milan uno dei club più citati e nell’Empoli la squadra delle ufficialità, con una Salernitana protagonista di colpi a effetto estremamente interessanti, ma si sa, con Walter Sabatini in “cabina di regia” tutto può succedere. Il colpo di giornata, però, spetta al Sassuolo.

Josh Doig al Sassuolo

Questo sabato 20 gennaio vede il Sassuolo piazzare il colpo, sulla carta, più importante di giornata. I neroverdi emiliani, infatti, si assicurano ufficialmente le prestazioni dell’esterno scozzese in uscita dal Verona, Josh Doig. Una freccia importante per regalare una spinta da Dionisi che spera nel riscatto di profilo che l’anno scorso aveva ben impressionato e in questa stava faticando oltremodo sotto la guida di Baroni (che potrebbe presto abbracciare Elayis Tavşan, esterno offensivo in arrivo dal NEC). Il Sassuolo verserà 6 milioni di euro più uno di bonus agli scaligeri, che avranno diritto al 10% di una eventuale futura rivendita.

Milan in cerca di un difensore

Oltre che per la prova da montagne russe di Udine, macchiata dagli insulti razzisti a Maignan, il Milan è tra i protagonisti delle voci di mercato odierne, tanto in uscita quanto in ingresso. Chi lascia Milanello è Luka Romero, che starebbe per volare in Spagna, all’Almeria, in prestito secco. Sul giovane Primavera, già visto con la prima squadra, Davide Bartesaghi, oltre al Monza, si registra l’interesse del Frosinone.

Passando ai possibili arrivi in rossonero, nelle ultime ore dopo la chiusura di Urbano Cairo per Alessandro Buongiorno, salgono le quotazioni di Clement Lenglet, così come quelle delle alternative Jakub Kiwior e Trevoh Chalobah. Vano, invece, il tentativo per Çağlar Söyüncü, destinato al Fenerbahce. Il nome nuovo è quello di Jota Silva, con Tanguy Nianzou e Lilian Brassier piste sempre più fredde. In attacco, infine, si punta al rinnovo di Luka Jovic, ma per l’estate, le attenzioni sono sul bomber del Lipsia, Benjamin Sesko, clausola da 50 milioni di euro. Occhio, infine, a Rafa Silva, in uscita dal Benfica e in orbita anche Lazio.

Lazio, idea Casadei

A proposito dei biancocelesti capitolini, Lotito starebbe pensando al giovane ex Inter Cesare Casadei, che è rientrato al Chelsea dal Leicester (che andrà su Stefano Sensi) e potrebbe accasarsi alla corte di Maurizio Sarri, ovviamente in prestito. Chi, invece, alla Lazio si è proposto è Anwar El Ghazi, ex Ajax svincolato dopo l’esperienza al Mainz chiusa anzitempo con l’annullamento del contratto dopo il post social pro Palestina.

Salernitana su Boateng e Balotelli

Come detto, tra i club più attivi e “fantasiosi” c’è la Salernitana, che tenta il doppio colpo a effetto. Il primo pensiero porta sempre a Jerome Boateng, svincolato e attenzionato, ma per il quale non si registrano novità. L’alternativa è, stando a Sky, Rui Modesto dell’AIK Solna. Sullo sfondo nelle ultime ore si è stagliata con forza la figura di Mario Balotelli, per il quale, come abbiamo scritto nel nostro articolo dedicato, Sabatini è disposto a fare un tentativo per farlo tornare in A.

Napoli scatenato

Il Napoli ha visto sbarcare a Riyadh i nuovi acquisti, Cyril Ngonge e Hamed Traoré, mentre si attende solo l’ufficialità per Matija Popovic, che verrà girato in prestito al Frosinone. Meno calda, invece, la pista che porta al fantasista della Fiorentina, Antonin Barak. Chi si avvicina è, invece, Oumar Solet difensore del Salisburgo e colpo interessante per gli azzurri.

Le altre trattative di oggi: due ufficialità a Empoli

L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Alberto Cerri e del difensore georgiano classe 2004, Saba Goglichidze. In avanti si pensa anche all’ex Milan, M’Baye Niang, attualmente svincolato. Il Torino potrebbe salutare Zima e sostituirlo con Matteo Lovato della Salernitana. Occhio, inoltre, in caso di addio di Pietro Pellegri al brasiliano del Partizan Belgrado, Matheus Saldanha.

A Bologna è arrivato il difensore Mihajlo Ilic e non si mollano le piste per Castro del Velez e Talles Magno, attaccante brasiliano in forza al New York City. In casa Fiorentina resta aperta la speranza di raggiungere l’esterno uruguagio dei messicani dell’America, Brian Rodriguez. Il Cagliari, infine, lavora per Cher Ndour, talento italiano di proprietà del Paris Saint-Germain.

