Calciomercato oggi: Rugani accetta l'Ajax, Lookman verso il Psg, Roma vicina ad Assignon

L Napoli ha chiuso per Neres del Benfica e sta per cedere Ngonge, Folorunsho e Zerbin, visite all'Atalanta per Samardzic, Palacios-Inter in stand-by

A due settimane dalla chiusura del mercato si infittiscono le trattative. Si muovono tutte le big e non solo tra affari conclusi e lunghi corteggiamenti. Samardzic ha sostenuto le visite mediche con l’Atalanta che però non sblocca ancora Koopmeiners per la Juventus, Nico Gonzalez resta nel mirino dei bianconeri. Ecco cosa è successo oggi.

Rugani va all’Ajax

Oggi è stata la giornata di Rugani. Il difensore, che in bianconero guadagna 3,5 milioni di euro netti, ha accettato la proposta degli olandesi dell’Ajax e libera un altro posto nel club bianconero che ha diversi esuberi da smaltire. Reintegrato McKennie restano ancora casi caldi, su tutti quello di Chiesa per il quale Thiago Motta ha ribadito che non è cambiato niente.

Lookman vuole il Psg

Lookman ha chiesto all’Atalanta di non essere inserito nella lista dei convocati per Lecce per ragioni legate al calciomercato: ha fatto capire che può avere tra le mani una proposta da parte del PSG, ma alla Dea non è stata presentata nessuna offerta da parte del club parigino. Assignon del Rennes è a un passo dalla Roma. I francesi stanno chiedendo di modificare le cifre dell’operazione, che sarà sempre di 10 milioni di euro: non più 1 milione per il prestito e 9 per il diritto di riscatto, ma 2 per il prestito e 8 per il diritto, modificando le scadenze dei pagamenti negli anni sulla cifra totale. Si tratta però di dettagli facilmente risolvibili: la trattativa è nella sua fase finale.

Grandi manovre nel Napoli

Aspettando sempre Lukaku e la fine della telenovela Osimhen il Napoli ha definito l’arrivo del brasiliano David Neres dal Benfica a cui andranno 28mln di euro, bonus inclusi e sta per effettuare alcune cessioni. La Lazio vuole Ngonge. Il club di Baroni ha chiesto un suo ex giocatore ai tempi del Verona: si valuta il prestito. Con il Napoli resta in piedi anche il discorso legato al futuro di Folorunsho. Nuovo contatto del Monza con il Napoli per Zerbin. Il giocatore ha dato il suo gradimento al ritorno, il Napoli apre al trasferimento. Ora si lavora sulla formula: se prestito secco oppure con diritto di riscatto.

Palacios più vicino all’Inter

In attacco, la Salernitana segue sempre Joao Pedro ma è in standby: sull’attaccante, si registrano anche i sondaggi di Genoa e Hellas Verona mentre l’Inter stringe per il terzino mancino chiesto da Inzaghi. Il profilo seguito è quello di Palacios che gioca nell’Independiente Rivadavia, ma è di proprietà del Talleres, che attraverso una clausola ne detiene la metà del cartellino: i due club si sono affrontati la scorsa notte e Palacios non è sceso in campo. Per evitare qualche scomodo conflitto d’interessi certo, ma anche perché il calciatore probabilmente lascerà l’Argentina. Lo ha spiegato anche il suo allenatore, Martin Cicotello. “Il motivo per cui non è stato convocato è legato al suo contratto e alla possibilità di un trasferimento, per questo non abbiamo potuto contare su di lui”. Oltre all’Inter, anche diverse squadre tedesche che seguono con attenzione il difensore. Per quanto riguarda l’offerta che sarà sottoposta all’inizio della prossima settimana alle due formazioni argentine, Marotta non vuole superare il budget prefissato di 6 milioni di euro. Bisognerà attendere qualche giorno, dunque, per capire fino in fondo la fattibilità dell’operazione.