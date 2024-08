Calciomercato: il Milan presenta Fofana, taglia tre giocatori e punta su Koné. L'Atalanta decisa su Samardzic

Calciomercato oggi, le principali trattative e colpi in entrata e uscita. Fofana si presenta ai tifosi del Milan, club che mette sul mercato tre giocatori: ecco quali. Un altro giocatore della Roma attenzionato dall'Arabia Saudita. L'Atalanta su Samrdzic

La giornata di oggi del calciomercato estivo è stata contraddistinta dall’imprimatur ufficiale di uno dei colpi di questa sessione, ovvero Fofana al Milan. Club che nel frattempo taglia tre giocatori della propria rosa da spedire tra le operazioni in uscita, mentre si persegue la pista Manu Koné. Intanto un altro giocatore della Roma, dopo Dybala, finisce tra le attenzioni del campionato saudita. E ancora, un nuovo arrivo per il Torino e Samardzic tra le opzioni al vaglio dell’Atalanta.

Milan, ecco Fofana: “Non sono qui per rimpiazzare Kessié”. Pobega, Kalulu e Adli sul mercato

Partiamo quindi da Youssouf Fofana, che a tutti gli effetti è il nuovo innesto del centrocampo a disposizione di mister Fonseca. Come spiega il comunicato ufficiale del club, il francese (arrivato a Milano per 25 milioni di euro) godrà di un contratto sino al 30 giugno 2028 e vestirà la maglia numero 29. Il classe 1999 si è presentato in conferenza stampa, affermando di aver chiesto lumi ai connazionali Theo Hernandez e Maignan riguardo sia il club che la città (ma ha anche rivelato che ci sono dei francesi in squadre rivali che gli hanno parlato bene del Milan). A suo dire, Fofana non è approdato a Milano per fare il rimpiazzo di Kessié: “Io sono io, un centrocampista moderno che deve lavorare in entrambe le parti del campo. Non prometto nulla ai tifosi, voglio vincere e basta”.

Il Milan comunque non si ferma e si vocifera dalla Germania di un interesse nei confronti di Manu Koné. Per il Borussia Monchengladbach in scadenza si parla, riporta Sport Mediaset, di un’offerta da 16 milioni di euro presentata dal club rossonero e che per ora è stata rispedita al mittente. In ogni caso oggi Zlatan Ibrahimovic ha confermato il fatto che il Milan continua a seguire la pista Koné.

Va detto comunque che ambito rossonero devono anche esserci dei futuri movimenti in uscita per compensare, al momento in preparazione. Oggi c’è stata intanto l’ufficialità della mancata convocazione contro il Torino di Pierre Kalulu, Yacine Adli e Tommaso Pobega. Ergo, i tre non rientrano nei piani di Fonseca né tantomeno della società e sono sul mercato. Kalulu potrebbe essere un obiettivo della Juventus, che attende le mosse del calciatore, mentre per Pobega potrebbero avanzare il proprio interesse Fiorentina, Genoa e Bologna.

Roma: Dybala convocato contro il Cagliari, anche Abraham nelle mire saudite? Intanto saluta ufficialmente Kumbulla

In casa Roma mentre continua a tenere banco il caso Dybala (oggi il tecnico De Rossi ha confermato intanto la convocazione dell’argentino per domani contro il Cagliari: “Poi Paulo spiegherà ciò che è successo in questi giorni”), un altro giocatore giallorosso finisce nel mirino delle brame saudite, ovvero Tammy Abraham, almeno secondo il Corriere dello Sport. Nel caso, la società chiede per l’inglese 25 milioni. Ma a lasciare la capitale ufficialmente è stato per ora Marash Kumbulla, che andrà all’Espanyol tramite prestito secco. Il centrale albanese godrà di una parte dell’ingaggio durante la sua permanenza nella Liga (sino al 30 giugno 2025) pagato dalla Roma.

E mentre si avvia alla conclusione (in questo caso decisamente definitiva) la storia tra i giallorossi e Karsdorp, tagliato ufficialmente dalla rosa a disposizione del progetto di De Rossi presentata alla Lega di Serie A, sembra sempre più vicino l’approdo nella Capitale di Assignon. Il difensore francese del Rennes è al centro di una trattativa sempre più serrata tra le due società, con la Roma che ha offerto un milione di euro per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni, all’avverarsi però di determinate condizioni. Pare che dalla sponda francese possano accettare la proposta.

Atalanta in pressing su Samardzic

Dopo il fallito approdo all’Inter nella passata stagione, il futuro di Lazar Samardzic potrebbe tornare ad essere a tinte nerazzurre ma sulla sponda dell’Atalanta. Procede infatti la trattativa tra la società orobica e l’Udinese, con la prima che sembra molto risoluta a tentare la carte del centrocampista serbo mentre in uscita si avvicina il trasferimento alla Juventus di Teun Koopmeiners. Come riporta Calciomercato.com l’Atalanta intende offrire una cifra che va poco oltre i 20 milioni per la parte fissa, che toccherebbe però i 25 con i bonus. E intanto pare che lo stesso Samardzic sia fuori dai convocati per il match contro il Bologna di domani.

Torino: preso in prestito Borna Sosa

Il Torino ha ufficializzato oggi l’ingresso tra le proprie fila di Borna Sosa. L’esterno sinistro lascia così l’Ajax per accasarsi sotto la mole alle dipendenze di mister Vanoli, con il club granata che si è assicurato il classe 1998 (su cui aveva messo gli occhi anche l’Atalanta) tramite un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Contratto sino a giugno 2028.