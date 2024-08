Le partite di oggi: Serie A, prima giornata. Dove vedere Genoa-Inter e Milan-Torino

La programmazione delle gare della nona giornata di Serie A 2023-24, si parte oggi e si chiude lunedì, di seguito gli orari, le date e la diretta tv

La Serie A torna finalmente in campo per la stagione 2024/25, con il campionato che prende ufficialmente il via nel weekend tra sabato 17 agosto e lunedì 19 agosto. A dare il via alle danze saranno due anticipi alle 18:30: il Genoa sfiderà l’Inter, mentre il Parma affronterà la Fiorentina. Alle 20:45, esordio di Fonseca sulla panchina del Milan nella gara contro il Torino. Domenica, i riflettori si sposteranno sul Napoli di Conte, che inizia la sua avventura con una trasferta sul campo del Verona, mentre la Juventus di Thiago Motta, sarà impegnata lunedì sera contro il neopromosso Como. A completare il quadro della prima giornata, la Lazio accoglierà il Venezia, mentre la Roma affronterà il Cagliari.

Le partite in programma per la prima giornata e dove vederle

Genoa-Inter sabato 17 agosto 18:30 DAZN Parma-Fiorentina sabato 17 agosto 18:30 DAZN Empoli-Monza sabato 17 agosto 20:45 DAZN Milan-Torino sabato 17 agosto 20:45 DAZN Sky Bologna-Udinese domenica 18 agosto 18:30 DAZN Sky Verona-Napoli domenica 18 agosto 18:30 DAZN Cagliari-Roma domenica 18 agosto 20:45 DAZN Lazio-Venezia domenica 18 agosto 20:45 DAZN Lecce-Atalanta lunedì 19 agosto 18:30 DAZN Sky Juventus-Como lunedì 19 agosto 20:45 DAZN

Le partite di oggi, sabato 17 agosto

I campioni d’Italia dell’ Inter aprono la stagione con la sfida contro il Genoa al Marassi , con fischio d’inizio alle 18:30 . I nerazzurri daranno il via alla loro caccia alla difesa del titolo dopo aver chiuso i test amichevoli estivi con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, quest’ultima contro l’Al-Ittihad. Dall’altra parte, i rossoblù dovranno fare a meno di Retegui , recentemente trasferitosi all’ Atalanta , e dovranno affrontare anche l’imminente partenza di Gudmundsson , diretto verso la Fiorentina .



Le partite di domani, domenica 18 agosto

Alle 18:30, il Bologna di Italiano farà il suo esordio stagionale al Dall’Ara affrontando l’ Udinese di Runjaic . I rossoblù scendono in campo dopo una stagione straordinaria che li ha portati alla qualificazione in Champions League . Dall’altra parte, i friulani ripartono con nuove ambizioni dopo aver conquistato la salvezza nella passata stagione solo all’ultima giornata, con la vittoria contro il Frosinone .

Le partite di lunedì 19 agosto

Alle 18:30, il Via del Mare sarà il palcoscenico del debutto del Lecce , che affronterà i campioni d’Europa dell’ Atalanta . La squadra salentina è determinata a iniziare il campionato con il piede giusto, forte del recente successo per 2-1 contro il Mantova in Coppa Italia . Dall’altra parte, l’Atalanta di Gasperini, punta a replicare e migliorare i risultati eccezionali della scorsa stagione, nonostante le sfide del mercato estivo e gli importanti infortuni.

