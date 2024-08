Fofana Milan, è fatta. Dybala dice sì all'Arabia, Juve vicinissima a Conceicao e Koopmeiners

I rossoneri hanno chiuso col Monaco per il mediano, Pinamonti va al Genoa, Dia alla Lazio e Cancellieri a Parma. In stand-by scambio Osimhen-Lukaku

Ferragosto di lavoro per tutti i club di serie A a pochi giorni dal via al campionato. Giornata proficua soprattutto per il Milan ma passi avanti anche per Juventus e Lazio che stanno chiudendo trattative delicate.

Fatta per Fofana, stallo per Kalulu

E’ arrivata la fumata bianca per Yossouf Fofana in rossonero, da limare solo gli ultimi dettagli. Il Milan ha presentato un’offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus al Monaco. Nelle prossime ore, dopo aver sistemato le ultime questioni, il via libera alle visite mediche per il giocatore che firmerà fino al 2029. Intanto, il Milan si è allenato questa mattina: presente anche Kalulu, la cui cessione alla Juventus resta in stand-by. Thiago Motta ha chiamato il difensore che si è preso del tempo per decidere.

Caso Dybala, ore decisive

Sono ore di dubbi per Paulo Dybala. L’argentino sta decidendo il proprio futuro: l’offerta dell’Al-Qadsiah è faraonica, 60 milioni netti per tre anni in Saudi Pro League e la sua decisione sarebbe quella di accettare. La Roma ha dato il via libera all’entourage del giocatore a trattare: se si troverà l’accordo, il club arabo formulerà poi un’offerta ufficiale ai giallorossi per l’acquisto del cartellino. Per sostituirlo il ds Ghisolfi pensa a Jeremie Boga del Nizza, ex Sassuolo e Atalanta. Con i francesi si tratta sulla base del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Juventus, tutto su Conceicao e Koopmeiners

La Juventus è pronta ad affondare per due colpi: ha alzato a 55 milioni l’offerta all’Atalanta per Koopmeiners e sulla fascia ha scelto Francisco Conceicao. L’accordo economico con il suo entourage è stato trovato e anche quello con il club portoghese non è lontano: trasferimento in prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula che trova anche il gradimento della stessa Juventus.

Boulaye Dia sarà un nuovo calciatore della Lazio: l’attaccante senegalese è atteso nelle prossime ore nella Capitale dove firmerà il contratto e svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club. Alla Salernitana vanno 11 milioni di euro, tra prestito e obbligo di riscatto. Baroni ha chiesto un centrocampista. In pole c’è Michael Folorunsho: il centrocampista del Napoli non rientra nei piani di Antonio Conte. Operazione di mercato che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni

Il Napoli aspetta due sì da Londra

I contatti tra il Genoa e Pinamonti intanto si infittiscono e la trattativa è ben avviata. L’operazione si può sbloccare con la formula del prestito oneroso a 1 milione più 500 mila euro di bonus e diritto di riscatto alto attorno ai 16/17 milioni. Giornate intense anche in casa Napoli. Il ds Manna è a Londra e sta spingendo per convincere il Brighton ad accettare l’ultima offerta che è stata presentata al club inglese per Gilmour (12 milioni di euro, più 3 di bonus) ma soprattutto spera di sbloccare l’affare Osimhen. Il Chelsea offre 50 milioni più Casadei e Lukaku per il bomber che però si era già promesso al Psg. Il club azzurro ha intanto ufficializzato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Natan al Betis.

Il Parma ha annunciato l’acquisto di Matteo Cancellieri. Il giocatore arriva dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Il Lecce, infine, tramite un comunicato, ha annunciato l’arrivo di Lassana Coulibaly dalla Salernitana. Per il centrocampista classe ‘96 contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.