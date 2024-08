Calciomercato: la Juventus stringe per Nico e Samardzic apre la strada verso Koopmeiner, Napoli a un passo da Neres

La Juventus si avvicina sempre più ai prossimi colpi di mercato che potrebbero essere Nico Gonzalez della Fiorentina e Francisco Conceiçao del Porto. Atalanta scatenata, Samardzic più vicino

La Juventus rompe gli indugi e prova a fare la voce grossa sul mercato. In una notte di mezza estate sembrano essere cambiati i problemi della società bianconera con Cristiano Giuntoli che ora sembra mettere da parte la prudenza e si lancia a vele spiegate sul mercato provando a mettere i segno i colpi che servono a Thiago Motta per provare a dare l’assalto allo scudetto.

Juve: Nico, Francisco e Koop, ecco il tris

La prima mossa della Juventus potrebbe essere quella che porta a Nico Gonzalez. Come spesso accade sul mercato a dare la spinta decisiva alle trattative è l’effetto domino. La Fiorentina ha ingaggiato Gudmundsson dal Genoa (che mette sotto contratto Pinamonti) e di fatto l’affare apre una possibilità per la Juventus di arriva a Nico. Ma non basta. I bianconeri sembrano avere fretta e mettono anche alle strette il Porto per Francisco Conceiçao con Giuntoli che ha deciso di cambiare decisamente strategia con un’offerta di prestito a 8 milioni e riscatto a 20 milioni per il figlio d’arte classe 2002. Ma non finisce, l’effetto domino riguarda anche l’Atalanta che sembra far sul serio per Samardzic con una mossa che potrebbe aprire le porte della cessione di Koopmeiners.

Inter in pressing su Palacios

Se in attacco le cose sono destinate a non cambiare, almeno stando alle parole di Simone Inzaghi, in difesa l’Inter potrebbe aggiungere ancora qualche pezzo e nelle ultime ore sembra essere aumentata la pressione per riuscire a chiudere la trattativa per Tomas Palacios, 21enne di proprietà del Tallares ma in forza all’Indipendiente Rivadavia. Accordo che potrebbe arrivare intorno ai 6 milioni di euro. Attacco da non toccare ma solo per il momento visto che i nerazzurri già pensano a Jonathan David come parametro zero per la prossima stagione.

Napoli, continua la caccia a Neres: Cajuste ai saluti

Il caso Osimhen è senza dubbio quello più spinoso in casa Napoli con gli azzurri che devono provare a risolverlo il prima possibile. Ma la società prova a rispondere alle richieste di Antonio Conte chiudendo l’accordo per David Neres. Secondo Gianluca Di Marzio, l’esterno del Benfica sarebbe a un passo dal vestire la maglia azzurra con il trasferimento che diventerebbe effettiva dopo la partita del Benfica in programma il 17 agosto. L’operazione si aggira intorno ai 28 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Intanto il club azzurro si prepara a dare l’addio a Cajuste vicino al passaggio all’Ipswich Town con prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e riscatto fissato a 13,5 milioni.

Atalanta, dopo Brescianini si punta a Samardzic

Continuano le grandi manovre in casa Atalanta. I bergamaschi sono una delle squadre più attive in questo mercato. Nelle ultime ore è arrivato il passaggio ufficiale di Brescianini agli orobici che però insistono anche per Lazar Samardzic. Il giocatore dell’Udinese nelle ultime due stagioni è finito nel mirino di tutte le big italiane ma nessun accordo è andato a segno, ora i nerazzurri sembrano intenzionati a fare sul serio. I nerazzurri di Gasperini chiudono anche l’affare per Wesley, con l’esterno classe 20024 che dovrebbe arrivare a Bergamo per 16 milioni di parte fissa più altri 4 milioni di bonus.

Roma, Dybala agita i tifosi, la Lazio ingaggia Dia

Grandi movimenti anche nella capitale dove il caso principale rimane quello di Paulo Dybala. Il giocatore argentino sta filtrando con le squadre arabe, per il momento sulla sua situazione e sul possibile approdo in Saudi Pro League non arrivano né smentite né conferme ma la situazione è molto calda, soprattutto tra i tifosi giallorossi che non la stanno vivendo particolarmente bene. La società però continua a muoversi anche in entrata e dalla Spagna rivelano un interessamento per l’argentino Lo Celso del Tottenham. Colpo anche per la Lazio che mette sotto contratto il senegalese Dia della Salernitana con la formula di un prestito biennale.