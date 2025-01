Calciomercato Serie B: l'ex Milan Niang alla Samp, Azzi verso Catanzaro, Salernitana porte girevoli

I blucerchiati mettono a segno il primo grande colpo di mercato, il Catanzaro accelera per l'esterno dei sardi, la Salernitana è in totale rivoluzione

Il calciomercato si fa sempre più vivo, anche in Serie B. Passano le ore e aumenta il nervosismo e la voglia di incidere dei direttori sportivi, per cercare di dare una svolta alla stagione. E nel campionato cadetto ci sono molte squadre che hanno bisogno di voltare pagina. Sicuramente la Sampdoria, che rischia addirittura la retrocessione. Un momento che non rispecchia le ambizioni del club, che sono altre, come dimostra l’imminente colpo di mercato.

Sampdoria, fatta per Niang

Per dare una scossa alla stagione in casa Sampdoria serve un uomo di personalità, che sappia abbinare esperienza e tecnica e Accardi ha individuato il profilo. Si tratta dell’ex Milan Niang, al momento svincolato dopo la sua ultima esperienza con il Wydad Casablanca, squadra marocchina. In Italia ha dimostrato di poter dare qualcosa, soprattutto in piazze medio-piccole come l’Empoli. Il giocatore è già arrivato a Genova per le visite mediche ed è pronto a mettere nero su bianco. L’attaccante firmerà un contratto di sei mesi con rinnovo obbligatorio in caso di promozione in A.

Azzi, il Catanzaro vuole bruciare la concorrenza

L’infortunio dell’ex Juve Compagnon potrebbe dare un’accelerata al calciomercato del Catanzaro. I giallorossi sono in lotta per i posti più alti del playoff, che danno un vantaggio negli scontri diretti e vogliono migliorare la squadra. Azzi al Cagliari sta trovando poco spazio e l’agente ha confermato che è in uscita: “Ci sono diverse società molto interessate a lui in Serie B, stiamo valutando. Non so se chiuderemo a breve, ma stiamo lavorando al riguardo”. La concorrenza c’è, quindi il Catanzaro devono stringere i tempi.

Salernitana scatenata: Caligara a un passo

La Salernitana sta rivoltando la squadra. Il ds Valentini ha raggiunto l’intesa con l’agente di Fabrizio Caligara e in questi minuti sta definendo la formula del trasferimento del calciatore con il Sassuolo. Il centrocampista dovrebbe arrivare in prestito ed è atteso a Salerno tra stasera e domani per mettersi quanto prima a disposizione di Breda. Restano in molti i possibili partenti, tra questi Fiorillo che potrebbe volare a Trapani in uno scambio di cartellini con Seculin.