Calciomercato, tutte le news di oggi 28 gennaio: Kean all'Atletico Madrid, Angelino alla Roma, Milan su Demiral

Brekalo lascia la Fiorentina, Ostigard conteso da Torino e Udinese, Napoli su Perez: il Verona cede anche Saponara, Boey al Bayern Monaco per trenta milioni

28-01-2024 22:02

Il gong del calciomercato invernale sta per suonare, è il momento decisivo per molte squadre: la sensazione è che le “grandi” di serie A siano a posto così, e che non ci saranno sorprese. Ma esiste un sottobosco vastissimo di affari, prestiti e trattative varie in via di definizione, che abbiano effetto immediato o che rappresentino un ponte per giugno.

Kean all’Atletico, Milan su Demiral

La notizia più importante della giornata è che la Juventus ha chiuso per la trattativa per la cessione di Moise Kean all’Atletico Madrid. Il calciatore ad inizio settimana sarà nella capitale spagnola per mettersi a disposizione di Simeone. La formula è quella del prestito secco oneroso per una cifra che dovrebbe aggirarsi attorno ai 500mila euro. L’ultima idea del Milan per rinforzare la difesa porta a Merih Demiral dell’Al-Ahli. L’eventuale trattativa per l’ex difensore di Juventus e Atalanta è comunque complicata: il club saudita infatti non ha aperto ad un possibile prestito e l’ingaggio del calciatore è molto alto.

Roma, arriva Angelino

Ore molto movimentate in casa Roma: in stand-by la situazione di Renato Sanches, per il quale ci sono alcune richieste. Allo stesso modo, quindi, è ferma la possibilità di aprire una trattativa con l’Empoli per Baldanzi. Per quanto riguarda le uscite, invece, la Roma ha ricevuto diverse richieste per il prestito di Kumbulla. Sul difensore albanese si è ora mosso anche il Torino di Ivan Juric, che ha già allenato Kumbulla al Verona. In entrata il giocatore più vicino è Angelino. Per formalizzare l’arrivo del terzino spagnolo manca solo l’accordo tra il Lipsia (club proprietario del cartellino del giocatore) e il Galatasaray, che in serata ha dato il via libera. Angelino già da lunedì sarà in città per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.

Verona, Saponara vola in Turchia

Venendo alle trattative “minori”, Josip Brekalo ha lasciato la Fiorentina. L’esterno croato ha iniziato le visite mediche con l’Hajduk Spalato. Dopo il sondaggio con il Celtic per Gustaf Lagerbielke, il Lecce vuole prendere il calciatore in prestito secco. Il Celtic ha aperto all’operazione, ma i costi per la riuscita sono importanti e per questo è stata fatta la richiesta di partecipare alle spese dell’ingaggio. Si conta di chiudere a breve. Il Torino piomba su Ostigard del Napoli, sul quale c’è forte anche l’Udinese che vorrebbe inserirlo nella trattativa per Perez. Visti gli infortuni di Zima e Buongiorno, il club granata farà un tentativo per il difensore norvegese, che piace anche al Genoa. Ennesima cessione per il Verona. L’Hellas infatti ha ceduto Riccardo Saponara all’Ankaragücü, club turco che gioca nella Super Lig.

Inter, offerta ufficiale del Leicester per Sensi

Nuovo acquisto per il Genoa, che ha annunciato ieri l’ingaggio del portiere austriaco classe 2001 Franz Stolz: arriva in rossoblù a titolo definitivo dal St. Polten. Stefano Sensi si avvicina al Leicester. Il club inglese allenato da Enzo Maresca ha presentato una proposta ufficiale all’Inter per il centrocampista da 3 milioni di euro. Trattativa vicino alla chiusura. La Salernitana pensa a Kevin Lasagna per l’attacco. L’ex Udinese e Verona vorrebbe lasciare il Karagumruk. Inzaghi lo apprezza ed ecco che il centravanti potrebbe tornare in Serie A in questo mercato. L’Udinese ha raggiunto l’intesa con la Salernitana per il difensore Lovato. Il club ha dunque sorpassato il Torino che si era mosso per primo sul calciatore.

Bundesliga, Boey al Bayern Monaco

Dopo le visite svolte ieri, ora è arrivata l’ufficialità: Sacha Boey è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il calciatore lascia i turchi del Galatasaray a titolo definitivo, contratto fino al 2028. Il francese è costato trenta milioni di base fissa al Bayern, che ha inserito bonus fino a cinque milioni, una percentuale ai turchi sulla futura rivendita e autorizzato due amichevoli tra i club, il cui 50% dell’incasso verrà versato al Galatasaray. Douglas Costa, svincolato dopo l’esperienza con i LA Galaxy è pronto a ripartire dal suo Brasile. L’ex Juventus firma con la Fluminense fino al 2025.