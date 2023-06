Calciomercato Zaniolo, la serie A e le antiche ruggini tra Juventus e Fiorentina

Dopo una seconda metà di stagione al Galatasaray, il trequartista potrebbe tornare in Serie A: su di lui anche la Viola e i bianconeri

Nicolò Zaniolo uomo mercato, ci pensano in tanti e lui si lascerà certo corteggiare prima di decidere se, perché e per chi lasciare la Turchia e il Galatasaray. E proprio l’eventuale cessione di Zaniolo potrebbe contribuire a far riemergere le antiche – ma sempre attuali – ruggini tra Juventus e Fiorentina.

Dalla Juventus alla Fiorentina o, il più delle volte, viceversa. Casus belli infinito, ciclico. Da Roberto Baggio a Dusan Vlahovic passando per Sergio Cervato, Angelo Di Livio e un’altra decina di calciatori che, dal dopoguerra in poi, hanno acceso la rivalità sportiva tra i club e animato anche quella tra tifoserie. Stavolta, tuttavia, il calciomercato potrebbe mettere di fronte a uno scenario differente: o Juventus o Fiorentina.

Zaniolo e il ritorno in serie A

Trasferitosi a gennaio dalla Roma al Galatasaray, Nicolò Zaniolo potrebbe fare ritorno in Serie A già in questa finestra estiva di calciomercato. Nel pomeriggio di martedì 20 giugni ha dichiarato ai microfono di TvPlay di stare bene al Galatasaray ma che “con il mercato non si può mai sapere”. Tanto basta per capire che il centrocampista si è messo in vetrina da solo e resta in attesa.

Dopo una prima parte di stagione tra le file dei capitolini tutt’altro che positiva, il trequartista italiano si è riscattato in Turchia, dove – con dieci presenze e cinque reti – ha contribuito alla conquista del campionato da parte dei giallorossi di Istanbul.

La Juventus fa sul serio per l’ex giallorosso

Il classe ’99, che aveva subito una brusca frenata nella sua carriera a causa di due brutti infortuni che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi, è tornato ai livelli ai quali ci aveva abituato in Süper Lig, tanto che anche la Juventus, da tempo interessata al suo profilo, sembrerebbe stia valutando la possibilità di riportarlo in Italia.

I bianconeri, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbero offrire al club turco una contropartita (al momento l’indiziato numero uno sembrerebbe essere Weston McKennie, al rientro dal prestito al Leeds United) per provare a strappare Zaniolo alla concorrenza.

I rumors di mercato: anche la Fiorentina ci prova

La Vecchia Signora non parrebbe essere, però, l’unica squadra di Serie A interessata all’ex Roma. Su di lui si sarebbe mossa anche la Fiorentina, alla ricerca di un grande colpo per provare a fare il salto di qualità. Secondo Calciomercato.com, i viola avrebbero chiesto informazioni al Galatasary riguardo il centrocampista offensivo, per capire la possibilità di portare a termine l’affare.

Il contratto di Zaniolo con il Galatasaray

Al momento Zaniolo ha un contratto con il club turco valido fino al 30 giugno 2027 e una clausola rescissoria del valore di 35 milioni di euro. Difficile pensare, al momento, che la società di Rocco Commisso possa raggiungere quella cifra, tenendo anche in considerazione l’abbondanza di centrocampisti offensivi ed esterni presenti in rosa.

Bisognerà capire se il Galatasaray abbasserà le proprie pretese o se aprirà a soluzioni diverse a quelle dell’acquisto a titolo definitivo con pagamento in una sola tranche. In ogni caso si tratterebbe di un ottimo colpo per la squadra allenata da Vincenzo Italiano, che in Nicolò potrebbe trovare quell’elemento capace di spaccare le partite e dare maggiore imprevedibilità al reparto offensivo.