Un 2023 ricco di eventi sportivi: calcio, basket, tennis, ciclismo, motori ma non solo. Ci si accinge a vivere altri 12 mesi di grandi momenti di sport: il calendario 2023 delle manifestazioni principali include una serie di date da cerchiare in rosso sul calendario per appuntamenti imperdibili. E un bellissimo regalo per tutti gli amici di Virgilio Sport: uno stupendo calendario dei principali eventi sportivi del 2023 da scaricare in pdf (lo trovi in coda all’articolo) e conservare comodamente, per restare sempre al passo con le più importanti iniziative sportive di quest’anno.

Calendario sport 2023: gli eventi da non perdere

Il calcio offre il primo grande appuntamento appena dopo la metà di gennaio: in programma il 18 a Riyadh la Supercoppa italiana tra Milan e Inter; seguono le fasi finali della Nations League oltre alle finalissime delle competizioni europee principali. Per gli appassionati di serie A, inoltre, la data da segnare è quella del 20 agosto 2023, giorno in cui prenderà il via la stagione 2023/24 della massima serie.

In Arizona, il prossimo 12 febbraio, va in scena il Superbowl LVII dell’Nfl. Il tennis regala i consueti appuntamenti del Grande Slam che prendono il via, come al solito, a Melbourne (16-29 gennaio) con l’Australian Open. Gli amanti del basket internazionale – tra Nba e campionati nazionali – focalizzeranno le proprie attenzioni nella tre giorni tra il 19 e il 21 maggio 2023 quando, alla Žalgirio Arena di Kaunas, in Lituania, andranno in scena le Final Four dell’Eurolega.

Gli amanti delle due e quattro ruote possono scaldare i motori e gonfiare le ruote: la stagione 2023 di Formula 1 prende il via il 5 marzo in Bahrain, MotoGp al via il 26 marzo a Portimao. Le grandi classiche del ciclismo cominciano il prossimo 9 aprile con la Parigi-Roubaix. Di seguito il dettaglio di tutti gli avvenimenti sportivi del 2023 divisi per mese.

Calendario sport Gennaio 2023

1 Gennaio 2023 Belgio Ciclocross – X2O Badkamers Trofee – Baal

1 – 8 Gennaio 2023 Winterberg (Germania) Bob – Coppa del Mondo – Winterberg

2 – 8 Gennaio 2023 Pokljuka (Slovenia) Biathlon – Coppa del Mondo Maschile – Pokljuka

2 – 8 Gennaio 2023 Pokljuka (Slovenia) Biathlon – Coppa del Mondo Femminile – Pokljuka

2 – 8 Gennaio 2023 Pune (India) Tennis – ATP 250 – Maharashtra Open

3 – 4 Gennaio 2023 Austria Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Innsbruck – Berg Isel

3 – 4 Gennaio 2023 Oberstdorf (Germania) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Oberstdorf

3 – 4 Gennaio 2023 Oberstdorf (Germania) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Oberstdorf

4 Gennaio 2023 Garmisch-Partenkirchen (Germania) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Garmisch Partenkirchen

4 – 5 Gennaio 2023 Croazia Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Zagreb-Sljeme

5 – 6 Gennaio 2023 Bischofshofen (Austria) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Bischofshofen

5 – 8 Gennaio 2023 Estonia Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Otepää

6 – 13 Gennaio 2023 Bassora (Iraq) Calcio – Coppa delle Nazioni del Golfo

6 – 8 Gennaio 2023 Giappone Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Sapporo

6 – 8 Gennaio 2023 Val di Fiemme (Italia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Val di Fiemme

6 – 8 Gennaio 2023 Val di Fiemme (Italia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Val di Fiemme

6 – 8 Gennaio 2023 Hamar (Norvegia) Pattinaggio di Velocità – Campionati Europei Completi

6 – 8 Gennaio 2023 Hamar (Norvegia) Pattinaggio di Velocità – Campionati Europei Sprint

7 – 8 Gennaio 2023 Adelboden (Svizzera) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Adelboden

7 – 8 Gennaio 2023 Kranjska Gora (Slovenia) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Kranjska Gora

7 – 8 Gennaio 2023 Sigulda (Lettonia) Slittino – Coppa del Mondo – Sigulda

8 Gennaio 2023 Belgio Ciclocross – Coppa del Mondo – Maschile – Elite – Zonhoven

8 – 11 Gennaio 2023 Östersund (Svezia) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo U-18 Femminile

8 – 15 Gennaio 2023 Inghilterra Snooker – Masters

8 Gennaio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Anaheim I

8 – 15 Gennaio 2023 Altenberg (Germania) Bob – Coppa del Mondo – Altenberg

9 – 15 Gennaio 2023 Ruhpolding (Germania) Biathlon – Coppa del Mondo Femminile – Ruhpolding

9 – 15 Gennaio 2023 Ruhpolding (Germania) Biathlon – Coppa del Mondo Maschile – Ruhpolding

9 – 15 Gennaio 2023 Auckland (Nuova Zelanda) Tennis – ATP 250 – Auckland

9 – 15 Gennaio 2023 Australia Tennis – WTA 250 – Hobart

9 – 13 Gennaio 2023 Winterberg (Germania) Skeleton – Campionati del Mondo Juniores

10 Gennaio 2023 Flachau (Austria) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Flachau

10 – 15 Gennaio 2023 Wengen (Svizzera) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Wengen

11 – 17 Gennaio 2023 Pallamano – Campionati mondiali maschili

12 – 14 Gennaio 2023 Francia Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Font Romeu

12 – 14 Gennaio 2023 Francia Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Font Romeu

12 – 15 Gennaio 2023 Austria Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – St. Anton/Arlberg

12 – 15 Gennaio 2023 Zao (Giappone) Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Zao

12 – 15 Gennaio 2023 Svizzera Equitazione – Coppa del Mondo Salto Ostacoli FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Basel

13 – 24 Gennaio 2023 Algeria Calcio – Campionato Africano per Nazioni

13 – 29 Gennaio 2023 India Hockey su prato – Coppa del Mondo Maschile

13 – 15 Gennaio 2023 Klingenthal (Germania) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Klingenthal

13 – 15 Gennaio 2023 Zakopane (Polonia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Zakopane

14 – 15 Gennaio 2023 Olanda Ciclocross – Campionato d’Olanda

14 – 15 Gennaio 2023 Lokeren (Belgio) Ciclocross – Campionato del Belgio

14 – 15 Gennaio 2023 Francia Ciclocross – Campionato di Francia

14 – 15 Gennaio 2023 Germania Ciclocross – Campionato di Germania

14 Gennaio 2023 Messico Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Mexico City

14 – 15 Gennaio 2023 Bludenz (Austria) Slittino – Campionati del Mondo Juniores

14 – 15 Gennaio 2023 Lillehammer (Norvegia) Slittino – Campionati Europei

14 – 15 Gennaio 2023 Lillehammer (Norvegia) Slittino – Coppa del Mondo – Lillehammer

15 Gennaio 2023 Italia Ciclocross – Campionato d’Italia

15 Gennaio 2023 Repubblica Ceca Ciclocross – Campionato della Rep. Ceca

15 Gennaio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Oakland

15 – 22 Gennaio 2023 Altenberg (Germania) Bob – Campionati Europei

16 – 22 Gennaio 2023 Antholz-Anterselva (Italia) Biathlon – Coppa del Mondo Femminile – Antholz-Anterselva

16 – 22 Gennaio 2023 Antholz-Anterselva (Italia) Biathlon – Coppa del Mondo Maschile – Antholz-Anterselva

16 – 22 Gennaio 2023 Galles Snooker – World Grand Prix

16 – 29 Gennaio 2023 Melbourne (Australia) Tennis – Australian Open

17 – 22 Gennaio 2023 Kitzbühel (Austria) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Kitzbuehel

17 – 21 Gennaio 2023 Lettonia Bob – Coppa Europa – Sigulda

18 gennaio 2023 Riyadh – Supercoppa italiana calcio – 35esima edizione

18 – 22 Gennaio 2023 Cortina d’Ampezzo (Italia) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Cortina d’Ampezzo

19 – 21 Gennaio 2023 Calgary (Canada) Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Calgary

19 – 21 Gennaio 2023 Calgary (Canada) Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Calgary

19 – 22 Gennaio 2023 Giappone Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Sapporo Okurayama

19 – 22 Gennaio 2023 Lipsia (Germania) Equitazione – Coppa del Mondo Salto Ostacoli FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Leipzig

20 – 22 Gennaio 2023 Chaux-Neuve (Francia) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Chaux-Neuve

20 Gennaio 2023 Altenberg (Germania) Skeleton – Campionati Europei

22 Gennaio 2023 Hamilton (Nuova Zelanda) Rugby – Hamilton Sevens

22 Gennaio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – San Diego

23 – 29 Gennaio 2023 Lenzerheide (Svizzera) Biathlon – Campionato Europeo IBU

23 Gennaio – 5 Febbraio 2023 St. Moritz (Svizzera) Bob – Campionati del Mondo

23 Gennaio – 5 Febbraio 2023 St. Moritz (Svizzera) Skeleton – Campionati del Mondo

23 – 29 Gennaio 2023 Espoo (Finlandia) Pattinaggio Artistico – Campionati Europei

24 – 29 Gennaio 2023 Germania Ciclismo su pista – Sei Giorni – Berlino

24 Gennaio 2023 Italia Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Kronplatz

24 Gennaio 2023 Schladming (Austria) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Schladming

25 – 29 Gennaio 2023 Olanda Equitazione – Coppa del Mondo Salto Ostacoli FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Amsterdam

26 – 29 Gennaio 2023 Seefeld (Austria) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Seefeld

26 – 29 Gennaio 2023 Amsterdam (Olanda) Equitazione – Coppa del Mondo Dressage FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Amsterdam

27 – 29 Gennaio 2023 Kulm (Austria) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Kulm

27 – 28 Gennaio 2023 Canada Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Val Saint Come

27 – 28 Gennaio 2023 Canada Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Val Saint Come

27 Gennaio 2023 Arabia Saudita Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Riyadh

28 – 29 Gennaio 2023 Hoogerheide (Olanda) Ciclocross – Campionato del Mondo

28 Gennaio 2023 Hamme (Belgio) Ciclocross – X2O Badkamers Trofee – Flandriencross

28 – 29 Gennaio 2023 Spindleruv Mlýn (Repubblica Ceca) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Spindleruv Mlyn

28 Gennaio 2023 Arabia Saudita Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Riyadh II

28 – 29 Gennaio 2023 Oberhof (Germania) Slittino – Campionati del Mondo

29 Gennaio 2023 Francia Ciclocross – Coppa del Mondo – Maschile – Elite – Besançon

29 Gennaio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Anaheim II

30 Gennaio – 5 Febbraio 2023 Thailandia Tennis – WTA 250 – Hua Hi

30 Gennaio – 5 Febbraio 2023 Australia Tennis – WTA 500 – Sydney

Calendario sport Febbraio 2023

1 – 4 Febbraio 2023 Stati Uniti d’America Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Mammoth Mountain

1 – 4 Febbraio 2023 Stati Uniti d’America Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Mammoth Mountain

1 – 5 Febbraio 2023 Berlino (Germania) Snooker – German Masters

2 – 4 Febbraio 2023 Deer Valley (Stati Uniti d’America) Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Deer Valley

2 – 4 Febbraio 2023 Deer Valley (Stati Uniti d’America) Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Deer Valley

2 – 5 Febbraio 2023 Bordeaux (Francia) Equitazione – Coppa del Mondo Salto Ostacoli FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Bordeaux

2 – 5 Febbraio 2023 Bordeaux (Francia) Equitazione – Coppa del Mondo Attacchi – Coppa del Mondo Attacchi Finale

3 – 5 Febbraio 2023 Oberstdorf (Germania) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Oberstdorf

3 – 5 Febbraio 2023 Italia Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Toblach

3 – 5 Febbraio 2023 Italia Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Toblach

3 – 5 Febbraio 2023 Dresda (Germania) Short Track – Coppa del Mondo – Germania – Dresda

4 Febbraio 2023 Boston (Stati Uniti d’America) Atletica leggera – New Balance Indoor Grand Prix

4 – 5 Febbraio 2023 Francia Judo – – Parigi

4 Febbraio – 18 Marzo 2023 Rugby – Sei Nazioni

4 Febbraio 2023 Chamonix (Francia) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Chamonix

4 – 5 Febbraio 2023 Altenberg (Germania) Slittino – Coppa del Mondo – Altenberg

5 – 11 Febbraio 2023 Pretoria (Sudafrica) Hockey su pista – Coppa del Mondo Femminile Indoor

5 – 11 Febbraio 2023 Pretoria (Sudafrica) Hockey su pista – Coppa del Mondo Maschile Indoor

5 Febbraio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Houston

6 – 19 Febbraio 2023 Oberhof (Germania) Biathlon – Campionato del Mondo

6 – 19 Febbraio 2023 Courchevel (Francia) Sci Alpino – Campionato del Mondo di Sci

7 – 12 Febbraio 2023 Colorado Springs (Stati Uniti d’America) Pattinaggio Artistico – Campionato dei 4 Continenti

8 Febbraio 2023 Torun (Polonia) Atletica leggera – Copernicus Cup

9 Febbraio – 26 Marzo 2023 India Cricket – Coppa del Mondo Maschile

10 – 12 Febbraio 2023 Hinzenbach (Austria) Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Hinzenbach

10 – 12 Febbraio 2023 Stati Uniti d’America Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Iron Mountain

10 – 12 Febbraio 2023 Schonach (Germania) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Schonach

10 – 12 Febbraio 2023 Inzell (Germania) Pattinaggio di Velocità – Campionati del Mondo Juniores Velocità

10 – 12 Febbraio 2023 Olanda Short Track – Coppa del Mondo – Olanda – Dordrecht

11 – 26 Febbraio 2023 Guatemala Calcio – Campionato CONCACAF Under-17

11 Febbraio 2023 Middelkerke (Belgio) Ciclocross – Superprestige – Middelkerke

11 Febbraio 2023 Middelkerke (Belgio) Ciclocross – Superprestige Donne – Middelkerke

11 – 12 Febbraio 2023 Winterberg (Germania) Slittino – Coppa del Mondo – Winterberg

12 Febbraio 2023 Lille (Belgio) Ciclocross – X2O Badkamers Trofee – Krawatencross

12 Febbraio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Tampa

12 Febbraio 2023 Greendale Arizona – Superbowl Nfl

13 – 19 Febbraio 2023 Madonna di Campiglio (Italia) Biathlon – Campionato Europeo IBU Juniores

13 – 19 Febbraio 2023 Galles Snooker – Welsh Open

14 Febbraio 2023 Liévin (Francia) Atletica leggera – Meeting du Pas-de-Calais – Liévin

14 Febbraio – 7 Marzo 2023 Calcio – UEFA Champions League – Fase finale

14 – 19 Febbraio 2023 Winterberg (Germania) Bob – Coppa Europa – Winterberg

16 – 23 Febbraio 2023 Calcio – UEFA Europa League – Fase finale

16 – 19 Febbraio 2023 Neumünster (Germania) Equitazione – Coppa del Mondo Dressage FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Neumünster

17 – 19 Febbraio 2023 Israele Judo – – Tel Aviv

17 – 19 Febbraio 2023 Romania Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Rasnov

17 – 19 Febbraio 2023 Romania Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Rasnov

17 – 19 Febbraio 2023 Tomaszów Mazowiecki (Polonia) Pattinaggio di Velocità – Coppa del Mondo – Speed Skating Final

18 Febbraio 2023 Bathurst (Australia) Atletica leggera – Campionato del Mondo – Cross Country

18 – 19 Febbraio 2023 St. Moritz (Svizzera) Slittino – Coppa del Mondo – St. Moritz

19 Febbraio – 1 Marzo 2023 Egitto Calcio – Campionati Africani U-20

19 Febbraio – 5 Marzo 2023 Bakuriani (Georgia) Freestyle – Campionati del Mondo di Freestyle FIS

19 Febbraio – 5 Marzo 2023 Bakuriani (Georgia) Snowboard – Campionati del Mondo di Snowboard

19 Febbraio 2023 Salt Lake City Arizona – All star Game Nba

20 – 26 Febbraio 2023 Cape Town (Sudafrica) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Femminile Serie II B

21 Febbraio – 5 Marzo 2023 Planica (Slovenia) Sci Salto – Campionato del Mondo di Sci Nordico FIS

21 Febbraio – 5 Marzo 2023 Planica (Slovenia) Sci di Fondo – Campionato del Mondo di Sci Nordico FIS

21 Febbraio – 5 Marzo 2023 Planica (Slovenia) Combinata Nordica – Campionato del Mondo di Sci Nordico FIS

21 Febbraio 2023 Tallinn (Estonia) Scherma – Campionati Europei Cadetti

23 – 26 Febbraio 2023 Crans Montana (Svizzera) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Crans-Montana

23 – 26 Febbraio 2023 Göteborg (Svezia) Equitazione – Coppa del Mondo Salto Ostacoli FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Goteborg

23 – 26 Febbraio 2023 Göteborg (Svezia) Equitazione – Coppa del Mondo Dressage FEI – Divisione Europa dell’Ovest – Goteborg

25 Febbraio – 4 Marzo 2023 Füssen (Germania) Curling – Campionato del Mondo Juniores Femminile

25 Febbraio – 4 Marzo 2023 Füssen (Germania) Curling – Campionato del Mondo Juniores Maschile

25 – 26 Febbraio 2023 Los Angeles (Stati Uniti d’America) Rugby – USA Sevens

25 – 26 Febbraio 2023 Australia Superbike – Campionati del Mondo – Phillip Island

25 Febbraio 2023 Tallinn (Estonia) Scherma – Campionati Europei Juniores

26 Febbraio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Arlington

27 Febbraio – 5 Marzo 2023 Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) Biathlon – Coppa del Mondo Maschile – Nove Mesto

27 Febbraio – 5 Marzo 2023 Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) Biathlon – Coppa del Mondo Femminile – Nove Mesto

27 Febbraio – 5 Marzo 2023 Messico Tennis – WTA 250 – Monterrey

27 Febbraio – 5 Marzo 2023 Calgary (Canada) Pattinaggio Artistico – Campionati del Mondo Juniores di Figura

Calendario sport Marzo 2023

1 – 30 Marzo 2023 Calcio a 5 – Campionato Europeo Femminile

1 Marzo – 5 Gennaio 2023 Stati Uniti d’America Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Aspen

1 – 12 Marzo 2023 Shchuchinsk (Kazakistan) Biathlon – Campionato del Mondo Giovanile

2 – 5 Marzo 2023 Istanbul (Turchia) Atletica leggera – Campionati Europei Indoor

2 – 5 Marzo 2023 Heerenveen (Olanda) Pattinaggio di Velocità – Campionati del Mondo Distanza Singola

3 – 5 Marzo 2023 Uzbekistan Judo – – Tashkent

3 – 5 Marzo 2023 Vancouver (Canada) Rugby – Canada Sevens Femminile

3 – 5 Marzo 2023 Canada Rugby – Vancouver Sevens

3 – 12 Marzo 2023 Shchuchinsk (Kazakistan) Biathlon – Campionato del Mondo Juniores

3 – 5 Marzo 2023 Sakhir (Bahrein) GP2 Series – Formula 2 – Bahrain

3 – 5 Marzo 2023 Manama (Bahrein) Formula 1 – Campionato del Mondo – Bahrain – Manama

3 – 5 Marzo 2023 Bahrein GP3 Series – Formula 3 – Sakhir

5 Marzo 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Daytona Beach

6 – 12 Marzo 2023 Östersund (Svezia) Biathlon – Coppa del Mondo Maschile – Oestersund

6 – 12 Marzo 2023 Östersund (Svezia) Biathlon – Coppa del Mondo Femminile – Oestersund

6 – 19 Marzo 2023 Indian Wells (Stati Uniti d’America) Tennis – WTA 1000 – Indian Wells

8 – 21 Marzo 2023 Baseball – World Baseball Classic

8 – 12 Marzo 2023 Oslo (Norvegia) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Oslo

9 – 12 Marzo 2023 Ponte Vedra Beach (Stati Uniti d’America) Golf – The Players Championship

9 – 12 Marzo 2023 s-Hertogenbosch (Olanda) Equitazione – Coppa del Mondo Dressage FEI – Divisione Europa dell’Ovest – ‘s Hertogenbosch

10 – 11 Marzo 2023 Åre (Svezia) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Are

10 – 12 Marzo 2023 Oslo (Norvegia) Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Oslo

10 – 12 Marzo 2023 Oslo (Norvegia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Oslo

10 – 12 Marzo 2023 Seul (Corea del Sud) Short Track – Campionati del Mondo

11 – 12 Marzo 2023 Kranjska Gora (Slovenia) Sci Alpino – Coppa del Mondo Maschile – Kranjska Gora

11 – 12 Marzo 2023 Oslo (Norvegia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Oslo

11 – 12 Marzo 2023 Oslo (Norvegia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Oslo

12 Marzo 2023 Villa La Angostura (Argentina) Motocross – MXGP

12 Marzo 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Indianapolis

13 – 19 Marzo 2023 Bucarest (Romania) Lotta Libera – Campionato Europeo U-23

13 – 19 Marzo 2023 Bucarest (Romania) Lotta Greco-Romana – Campionato Europeo U-23

13 – 16 Marzo 2023 Lillehammer (Norvegia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Lillehammer

13 – 16 Marzo 2023 Norvegia Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Lillehammer 2

13 – 19 Marzo 2023 Norvegia Biathlon – Coppa del Mondo Maschile – Oslo Holmenkollen

13 – 19 Marzo 2023 Norvegia Biathlon – Coppa del Mondo Femminile – Oslo-Holmenkollen

13 – 19 Marzo 2023 Soldeu (Andorra) Sci Alpino – Coppa del Mondo Femminile – Soldeu

14 Marzo 2023 Drammen (Norvegia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Drammen

14 Marzo 2023 Drammen (Norvegia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Drammen

15 – 16 Marzo 2023 Norvegia Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Trondheim

15 – 16 Marzo 2023 Trondheim (Norvegia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Trondheim

16 – 18 Marzo 2023 Tignes (Francia) Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Tignes

16 – 18 Marzo 2023 Tignes (Francia) Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Tignes

16 – 18 Marzo 2023 Canada Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Tremblant

17 – 19 Marzo 2023 Nanchino (Cina) Atletica leggera – Campionati del Mondo Indoor

17 – 19 Marzo 2023 Falun (Svezia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Falun

17 – 19 Marzo 2023 Falun (Svezia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Falun

17 – 19 Marzo 2023 Vikersund (Norvegia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Vikersund

17 – 19 Marzo 2023 Arabia Saudita GP2 Series – Formula 2 – Jeddah

17 – 19 Marzo 2023 Arabia Saudita Formula 1 – Campionato del Mondo – Saudi Arabian Grand Prix

18 – 26 Marzo 2023 Sandviken (Svezia) Curling – Campionato del Mondo Femminile

19 Marzo 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Detroit

20 – 28 Marzo 2023 Freestyle – Campionati del Mondo di Freestyle Juniores

20 Marzo – 2 Aprile 2023 Stati Uniti d’America Tennis – WTA 1000 – Miami

20 – 26 Marzo 2023 Saitama (Giappone) Pattinaggio Artistico – Campionati del Mondo

22 – 31 Marzo 2023 Snowboard – Campionati del Mondo Juniores di Snowboard

23 Marzo 2023 – 26 Marzo 2024 Calcio – Coppa Europa Maschile 2024 – Preliminari

23 – 26 Marzo 2023 Ulaanbaatar (Mongolia) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Femminile Serie IV

23 – 26 Marzo 2023 Lahti (Finlandia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Lahti

23 – 26 Marzo 2023 Finlandia Sci Salto – Coppa del Mondo Femminile – Lahti

23 – 25 Marzo 2023 Svizzera Freestyle – Coppa del Mondo Femminile – Silvaplana

23 – 25 Marzo 2023 Svizzera Freestyle – Coppa del Mondo Maschile – Silvaplana

23 – 27 Marzo 2023 Lake Placid (Stati Uniti d’America) Bob – Coppa Nord Americana – Lake Placid 2

24 – 26 Marzo 2023 Georgia Judo – Tbilisi

24 – 26 Marzo 2023 Portimao Portogallo – Primo gran premio stagione 2023 MotoGp

24 – 27 Marzo 2023 Lahti (Finlandia) Combinata Nordica – Coppa del Mondo Maschile – Lahti

24 – 26 Marzo 2023 Lahti (Finlandia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Femminile – Lahti

24 – 26 Marzo 2023 Lahti (Finlandia) Sci di Fondo – Coppa del Mondo Maschile – Lahti

25 Marzo 2023 Brasile Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – São Paulo

25 Marzo – 5 Aprile 2023 Albania Sollevamento Pesi – Campionati del Mondo Giovanili

25 Marzo – 2 Aprile 2023 Argentina Sollevamento Pesi – Campionati Panamericani

26 Marzo 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Seattle

27 Marzo – 2 Aprile 2023 Singapore City (Singapore) Pallacanestro – Campionato Asiatico Maschile 3×3

30 Marzo – 2 Aprile 2023 Planica (Slovenia) Sci Salto – Coppa del Mondo Maschile – Planica

31 Marzo – 2 Aprile 2023 Turchia Judo – – Antalya

31 Marzo – 2 Aprile 2023 Australia Formula 1 – Campionato del Mondo – Australia – Melbourne

Calendario sport Aprile 2023

1 Aprile 2023 Belgio Ciclismo – Giro delle Fiandre

1 – 9 Aprile 2023 Ottawa (Canada) Curling – Campionato del Mondo Maschile

1 – 7 Aprile 2023 Citta del Messico (Messico) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Femminile Serie II

1 – 9 Aprile 2023 Plovdiv (Bulgaria) Scherma – Campionati del Mondo Cadetti

1 – 9 Aprile 2023 Plovdiv (Bulgaria) Scherma – Campionati del Mondo Juniores

2 Aprile 2023 Argentina Moto – Moto GP – Argentina – Rio Hondo

3 – 9 Aprile 2023 Brasov (Romania) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Femminile Serie III

4 – 9 Aprile 2023 Augusta (Stati Uniti d’America) Golf – Masters di Augusta

4 – 8 Aprile 2023 Omaha (Stati Uniti d’America) Equitazione – Coppa del Mondo Dressage FEI Finale

7 – 9 Aprile 2023 Gand (Belgio) Korfball – Coppa del Mondo U-19

8 – 30 Aprile 2023 Algeria Calcio – Campionati Africani U-17

8 – 9 Aprile 2023 Singapore Rugby – Singapore Sevens

8 Aprile 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Glendale

9 Aprile 2023 Francia Ciclismo – Parigi-Roubaix

11 – 17 Aprile 2023 Shenzhen (Cina) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Femminile Serie I

11 – 16 Aprile 2023 Antalya (Turchia) Ginnastica – Campionati Europei Ginnastica Artistica

13 – 16 Aprile 2023 Tokyo (Giappone) Pattinaggio Artistico – World Team Trophy

14 Aprile 2023 Pallanuoto – Water Polo World Cup Femminile

14 – 16 Aprile 2023 Shanghai (Cina) Formula 1 – Campionato del Mondo – Cina – Shanghai

15 Aprile – 1 Maggio 2023 Sheffield (Inghilterra) Snooker – Campionato del Mondo Maschile

15 Aprile 2023 – 23 Aprile 2022 Yerevan (Armenia) Sollevamento Pesi – Campionati Europei

16 – 22 Aprile 2023 Madrid (Spagna) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Serie II

16 Aprile 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Atlanta

16 Aprile 2023 Stati Uniti d’America Moto – Moto GP – GP delle Americhe

17 – 23 Aprile 2023 Zagabria (Croazia) Lotta Libera – Campionato Europeo

17 – 23 Aprile 2023 Zagabria (Croazia) Lotta Greco-Romana – Campionato Europeo

17 – 23 Aprile 2023 Suwon (Corea del Sud) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Femminile Serie I B

17 – 23 Aprile 2023 Istanbul (Turchia) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Serie II B

17 – 23 Aprile 2023 Cape Town (Sudafrica) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Serie III

17 – 23 Aprile 2023 Germania Tennis – WTA 500 – Stoccarda

20 – 30 Aprile 2023 Basilea (Svizzera) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo U-18

22 – 29 Aprile 2023 Gangneung (Corea del Sud) Curling – Campionato del Mondo Doppio Misto

22 Aprile 2023 – 23 Aprile 2022 Olanda Superbike – Campionati del Mondo – Assen

22 Aprile 2023 Berlino (Germania) Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Berlino

23 – 29 Aprile 2023 Tallinn (Estonia) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Serie I-B

23 Aprile 2023 Belgio Ciclismo – Liegi Bastogne Liegi

23 Aprile 2023 Germania Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Berlin II

23 Aprile 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – East Rutherford

24 Aprile – 7 Maggio 2023 Spagna Tennis – WTA 1000 – Madrid

28 – 30 Aprile 2023 Azerbaijan GP2 Series – Formula 2 – Baku

28 – 30 Aprile 2023 Azerbaijan Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Premio d’Azerbaijan – Baku

29 Aprile – 1 Maggio 2023 Riga (Lettonia) Calcio a 5 – Coppa UEFA de calcio a 5 – Fase Finale

29 Aprile – 5 Maggio 2023 Nottingham (Gran Bretagna) Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo Serie I-A

30 Aprile 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Nashville

30 Aprile 2023 Jerez de la Frontera (Spagna) Moto – Moto GP – Spagna – Jerez

Calendario sport Maggio 2023

3 – 7 Maggio 2023 Buenos Aires (Argentina) Lotta Libera – Campionati Panamericani

3 – 7 Maggio 2023 Buenos Aires (Argentina) Lotta Greco-Romana – Campionati Panamericani

5 Maggio 2023 Qatar Atletica leggera – Doha Qatar Athletics Super Grand Prix

5 – 7 Maggio 2023 Stati Uniti d’America Formula 1 – Campionato del Mondo – Miami GP

6 – 7 Maggio 2023 Spagna Superbike – Campionati del Mondo – Catalunya – Barcelona

6 Maggio 2023 Monaco Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Monaco

7 – 13 Maggio 2023 Doha (Qatar) Judo – Campionato del Mondo

7 Maggio 2023 Stati Uniti d’America Motocross – AMA Supercross 450SX – Denver

7 Maggio 2023 Spagna Motocross – Campionato del Mondo Femminile – GP di Spagna

8 – 21 Maggio 2023 Roma (Italia) Tennis – WTA 1000 – Roma

12 – 23 Maggio 2023 Hockey su ghiaccio – Campionato del Mondo

12 – 14 Maggio 2023 Francia Rugby – Francia Sevens Femminile

14 Maggio 2023 Le Mans (Francia) Moto – Moto GP – Francia – Le Mans

15 – 21 Maggio 2023 Tunisi (Tunisia) Lotta Libera – Campionati Africani

15 – 21 Maggio 2023 Tunisi (Tunisia) Lotta Greco-Romana – Campionato Africano

18 – 21 Maggio 2023 Rochester (Stati Uniti d’America) Golf – PGA Championship

19 – 21 Maggio 2023 Imola (Italia) Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Premio dell Emilia-Romagna

19 – 21 Maggio 2023 Žalgirio Arena Kaunas, Lituania Basket – Eurolega Final Four

20 Maggio – 11 Giugno 2023 Indonesia Calcio – Coppa del Mondo FIFA U-20

20 – 21 Maggio 2023 Inghilterra Rugby – London Sevens

20 – 21 Maggio 2023 Brive (Francia) Canottaggio – Campionati Europei Juniores

21 Maggio 2023 Villars Sous Ecot (Francia) Motocross – Campionato del Mondo Femminile – GP di Francia

22 – 28 Maggio 2023 Francia Tennis – WTA 250 – Strasburgo

24 Maggio 2023 – Roma Italia – Finale coppa Italia Calcio

26 – 28 Maggio 2023 Monaco GP2 Series – Formula 2 – Monaco

26 – 28 Maggio 2023 Monaco Formula 1 – Campionato del Mondo – Monaco – Monte Carlo

26 – 28 Maggio 2023 Monte Carlo (Monaco) GP3 Series – Formula 3 – Monte Carlo

26 – 28 Maggio 2023 Bled (Slovenia) Canottaggio – Campionati Europei

27 Maggio – 2 Aprile 2023 Singapore City (Singapore) Pallacanestro – Campionato Asiatico Femminile 3×3

28 Maggio 2023 Rabat (Marocco) Atletica leggera – Meeting International Mohammed VI d’Athlétisme de Rabat

28 Maggio – 11 Giugno 2023 Parigi (Francia) Tennis – – Roland Garros

28 Maggio – 11 Giugno 2023 Parigi (Francia) Tennis – – Roland Garros

31 maggio 2023 – Puskas Arena Budapest – Finale Europa League Calcio

Calendario sport Giugno 2023

1 – 30 Giugno 2023 Dubai (Emirati Arabi Uniti) Pallacanestro – Campionati del Mondo in carrozzina Femminili

1 – 30 Giugno 2023 Dubai (Emirati Arabi Uniti) Pallacanestro – Campionati del Mondo in carrozzina Maschili

2 Giugno 2023 Italia Atletica leggera – Roma Golden Gala

2 – 4 Giugno 2023 Spagna GP2 Series – Formula 2 – Barcellona

2 – 4 Giugno 2023 Barcellona (Spagna) GP3 Series – Formula 3 – Barcellona

2 – 4 Giugno 2023 Spagna Formula 1 – Campionato del Mondo – Spagna – Barcellona

3 Giugno 2023 Indonesia Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Jakarta

3 – 4 Giugno 2023 San Marino Superbike – Campionati del Mondo – Misano

7 Giugno 2023 Eden Arena Praga – Finale Conference League Calcio

9 Giugno 2023 Francia Atletica leggera – Paris-St-Denis Meeting Areva

9 – 25 Giugno 2023 Cracovia (Polonia) Karate – Giochi Europei

9 – 25 Giugno 2023 Cracovia (Polonia) Nuoto Sincronizzato – Giochi Europei

9 – 25 Giugno 2023 Cracovia (Polonia) Pallacanestro – Giochi Europei Femminili 3×3

9 – 25 Giugno 2023 Cracovia (Polonia) Pallacanestro – Giochi Europei Maschili 3×3

10 Giugno 2023 Ataturk Olimpyc Istanbul – Finale Champions League Calcio

11 Giugno 2023 Mugello (Italia) Moto – Moto GP – Italia – Mugello

12 – 18 Giugno 2023 Olanda Tennis – WTA 250 – ‘s-Hertogenbosch

12 – 18 Giugno 2023 Nottingham (Gran Bretagna) Tennis – WTA 250 – Nottingham

14 – 18 Giugno 2023 Olanda – Fase finale Nations League calcio

15 Giugno 2023 Norvegia Atletica leggera – Oslo Bislett Games

15 – 25 Giugno 2023 Israele – Slovenia – Fiba Women’s Eurobasket

15 – 18 Giugno 2023 La Jolla (Stati Uniti d’America) Golf – U.S. Open Championship

16 Giugno – 16 Luglio 2023 Giappone Calcio – Coppa d’Asia per Nazioni

16 – 18 Giugno 2023 Montreal (Canada) Formula 1 – Campionato del Mondo – Canada – Montreal

18 Giugno 2023 Sachsenring (Germania) Moto – Moto GP – Germania – Sachsenring

19 – 25 Giugno 2023 Gran Bretagna Tennis – WTA 250 – Birmingham

21 – 28 Giugno 2023 Calcio – Campionati Europei Maschili U-21

25 Giugno 2023 Assen (Olanda) Moto – Moto GP – Olanda – Assen

26 Giugno – 2 Luglio 2023 Santiago de Compostela (Spagna) Lotta Libera – Campionato Europeo Juniores

26 Giugno – 2 Luglio 2023 Santiago de Compostela (Spagna) Lotta Greco-Romana – Campionato Europeo Juniores

26 Giugno – 2 Luglio 2023 Gran Bretagna Tennis – WTA 500 – Eastbourne

30 Giugno 2023 Svizzera Atletica leggera – Losanna Athletissima

30 Giugno – 2 Luglio 2023 Austria Formula 1 – Campionato del Mondo – Austria – Spielberg

30 Giugno – 2 Luglio 2023 Austria GP2 Series – Formula 2 – Spielberg

30 Giugno – 2 Luglio 2023 Austria GP3 Series – Formula 3 – Spielberg – Red Bull Ring

Calendario sport Luglio 2023

1 – 23 Luglio 2023 Francia Ciclismo – Tour de France

1 – 9 Luglio 2023 Pallacanestro – Campionato d’America Femminile

1 – 2 Luglio 2023 Gran Bretagna Superbike – Campionati del Mondo – Donington Park

2 Luglio 2023 Svezia Atletica leggera – Stoccolma DN Galan

3 – 16 Luglio 2023 Gran Bretagna Tennis – – Wimbledon

3 – 16 Luglio 2023 Londra (Gran Bretagna) Tennis – – Wimbledon

6 – 9 Luglio 2023 Kaposvár (Ungheria) Lotta Greco-Romana – Campionato Europeo U-15

6 – 17 Luglio 2023 Chisinau (Moldavia) Sollevamento Pesi – Campionati Europei Giovanili

6 – 17 Luglio 2023 Chisinau (Moldavia) Sollevamento Pesi – Campionati Europei U-15

7 – 9 Luglio 2023 Gran Bretagna Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Bretagna – Silverstone

7 – 9 Luglio 2023 Gran Bretagna GP2 Series – Formula 2 – Silverstone

7 – 9 Luglio 2023 Gran Bretagna GP3 Series – Formula 3 – Silverstone

13 Luglio 2023 – 16 Luglio 2022 Espoo (Finlandia) Atletica leggera – Campionati Europei U-23

14 – 30 Luglio 2023 Fukuoka (Giappone) Nuoto – Campionati del Mondo

15 Luglio 2023 Italia Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Rome

16 – 23 Luglio 2023 Pallacanestro – Campionato Asiatico Femminile

16 Luglio 2023 Roma (Italia) Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Rome II

17 – 23 Luglio 2023 Pallacanestro – Campionati COCABA Femminili

17 – 23 Luglio 2023 Pallacanestro – Campionati dei Caraibi Femminili

19 – 23 Luglio 2023 Plovdiv (Bulgaria) Canottaggio – Campionati del Mondo U-23

20 – 31 Luglio 2023 Calcio – Coppa del Mondo Femminile

20 – 23 Luglio 2023 Merceyside (Gran Bretagna) Golf – British Open – The Open Championship

21 Luglio 2023 Monaco Atletica leggera – Monaco Herculis

21 – 23 Luglio 2023 Ungheria GP2 Series – Formula 2 – Hungaroring

21 – 23 Luglio 2023 Budapest (Ungheria) GP3 Series – Formula 3 – Hungaroring

21 – 23 Luglio 2023 Ungheria Formula 1 – Campionato del Mondo – Ungeria – Budapest

22 – 30 Luglio 2023 Milano (Italia) Scherma – Campionati del Mondo

23 Luglio 2023 Gran Bretagna Atletica leggera – Londra Grand Prix

26 – 29 Luglio 2023 Timisoara (Romania) Beach Volley – Campionati Europei Femminili U-22

26 – 29 Luglio 2023 Timisoara (Romania) Beach Volley – Campionati Europei Maschili U-22

28 Luglio – 6 Agosto 2023 Cape Town (Sudafrica) Netball – Campionati del Mondo

28 Luglio – 6 Agosto 2023 Pallacanestro – Campionati Africani Femminili

28 – 30 Luglio 2023 Belgio Formula 1 – Campionato del Mondo – Belgio – Spa-Francorchamps

28 – 30 Luglio 2023 Belgio GP2 Series – Formula 2 – Spa-Francorchamps

28 – 30 Luglio 2023 Spa (Belgio) GP3 Series – Formula 3 – Spa-Francorchamps

29 Luglio 2023 Cina Atletica leggera – Shanghai Golden Grand Prix

29 Luglio 2023 Londra (Gran Bretagna) Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – Londra

30 Luglio 2023 Gran Bretagna Formula E – Campionato del Mondo – Formula E – London II

Calendario sport Agosto 2023

3 – 6 Agosto 2023 Cluj-Napoca (Romania) Atletica leggera – Campionati Europei U-20

3 – 8 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) Ciclismo – Campionato del Mondo Paraolimpici

3 – 8 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) Ciclismo su pista – Campionati del Mondo Paraolimpici

3 – 13 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) Ciclismo su pista – Campionato del Mondo

3 Agosto 2023 – 12 Agosto 2022 Glasgow (Gran Bretagna) Mountain Bike – Campionati del Mondo Mountain Bike e Trials

4 – 6 Agosto 2023 Ungheria Judo – – Budapest

5 Agosto 2023 – 10 Agosto 2022 Glasgow (Gran Bretagna) BMX – Campionati del Mondo Urban Cycling

5 – 13 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) Ciclismo – Campionato del Mondo

6 Agosto 2023 Gran Bretagna Moto – Moto GP – Gran Bretagna – Silverstone

7 – 13 Agosto 2023 Canada Tennis – WTA 1000 – Montreal/Toronto

11 – 13 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) Ciclismo artistico – Campionati del Mondo

11 – 13 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) Cycle Ball – Campionato del Mondo Serie A

12 – 13 Agosto 2023 Glasgow (Gran Bretagna) BMX – Campionati del Mondo

14 – 20 Agosto 2023 Varsavia (Polonia) Lotta Greco-Romana – Campionato del Mondo Juniores

14 – 20 Agosto 2023 Varsavia (Polonia) Lotta Libera – Campionato del Mondo Juniores

14 – 31 Agosto 2023 Russia Tiro Sportivo – Campionati del Mondo

14 – 31 Agosto 2023 Russia Tiro Sportivo – Campionati del Mondo Shotgun

15 Agosto – 3 Settembre 2023 Pallavolo – Campionato Europeo femminile

18 – 20 Agosto 2023 Croazia Judo –

19 – 27 Agosto 2023 Budapest (Ungheria) Atletica leggera – Campionati del Mondo

19 Agosto – 10 Settembre 2023 Spagna Ciclismo – Vuelta a España

20 Agosto 2023 Arnhem (Olanda) Motocross – Campionato del Mondo Femminile – GP d’Olanda

20 Agosto 2023 Italia – Prima giornata Serie A 2023-24 calcio

23 – 26 Agosto 2023 Zagabria (Croazia) Judo – Campionato del Mondo Cadetti

25 – 27 Agosto 2023 Olanda Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Premio d’Olanda – Zandvoort

25 – 27 Agosto 2023 Olanda GP2 Series – Formula 2 – Zandvoort

26 agosto – 16 settembre 2023 Spagna Ciclismo – Vuelta

28 Agosto – 16 Settembre 2023 Pallavolo – Campionato Europeo maschile

28 Agosto – 10 Settembre 2023 New York (Stati Uniti d’America) Tennis – – US Open

28 Agosto – 10 Settembre 2023 New York (Stati Uniti d’America) Tennis – – US Open

31 Agosto 2023 Svizzera Atletica leggera – Zürich Weltklasse

Calendario sport Settembre 2023

1 – 17 Settembre 2023 Pallacanestro – Campionati mondiali maschili

1 – 3 Settembre 2023 Italia Formula 1 – Campionato del Mondo – Italia – Monza

1 – 3 Settembre 2023 Italia GP2 Series – Formula 2 – Monza

1 – 3 Settembre 2023 Monza (Italia) GP3 Series – Formula 3 – Monza

2 – 17 Settembre 2023 Arabia Saudita Sollevamento Pesi – Campionati del Mondo

3 Settembre 2023 Catalunya (Spagna) Moto – Moto GP – Spagna – Catalogna

3 – 10 Settembre 2023 Belgrado (Serbia) Canottaggio – Campionati del Mondo

5 – 7 Settembre 2023 Gerusalemme (Israele) Pallacanestro – Campionato europeo femminile 3×3

5 – 7 Settembre 2023 Gerusalemme (Israele) Pallacanestro – Campionato europeo maschile 3×3

8 Settembre 2023 Belgio Atletica leggera – Bruxelles Memorial van Damme

8 Settembre – 8 Ottobre 2023 Francia Rugby – Coppa del Mondo

9 – 10 Settembre 2023 Francia Superbike – Campionati del Mondo – Magny-Cours

10 Settembre 2023 Misano (San Marino) Moto – Moto GP – San Marino – Misano

14 – 21 Settembre 2023 Hangzhou (Cina) Sollevamento Pesi – Giochi Asiatici

15 – 17 Settembre 2023 Singapore City (Singapore) Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Premio di Singapore

16 – 17 Settembre 2023 Stati Uniti d’America Atletica leggera – Eugene Prefontaine Classic

16 – 24 Settembre 2023 Belgrado (Serbia) Lotta Greco-Romana – Campionato del Mondo

16 – 24 Settembre 2023 Belgrado (Serbia) Lotta Libera – Campionato del Mondo

22 – 24 Settembre 2023 Azerbaijan Judo – – Baku

22 – 24 Settembre 2023 Giappone Formula 1 – Campionato del Mondo – Giappone – Suzuka

23 – 24 Settembre 2023 Spagna Superbike – Campionati del Mondo – Aragon

29 Settembre – 8 Ottobre 2023 Anversa (Belgio) Ginnastica – Campionati del Mondo Ginnastica Artistica

29 Settembre – 1 Ottobre 2023 Roma Golf – Ryder Cup

30 Settembre – 1 Ottobre 2023 Portogallo Superbike – Campionati del Mondo – Portimao

Calendario sport Ottobre 2023

1 Ottobre 2023 Motegi (Giappone) Moto – Moto GP – Giappone Twin Ring – Motegi

4 – 8 Ottobre 2023 Coimbra (Portogallo) Judo – Campionato del Mondo Juniores

6 – 15 Ottobre 2023 Tlaxcala (Messico) Beach Volley – Campionato del Mondo Femminile

6 – 15 Ottobre 2023 Tlaxcala (Messico) Beach Volley – Campionato del Mondo Maschile

6 – 8 Ottobre 2023 Qatar Formula 1 – Campionato del Mondo – Qatar GP

14 – 15 Ottobre 2023 Argentina Superbike – Campionati del Mondo – San Juan

15 Ottobre 2023 Indonesia Moto – Moto GP – Indonesia – Pertamina Mandalika Circuit

18 – 22 Ottobre 2023 Varna (Bulgaria) Ginnastica – Campionati Europei Ginnastica Acrobatica

20 – 22 Ottobre 2023 Emirati Arabi Uniti Judo – – Abu Dhabi

20 Ottobre – 5 Novembre 2023 Santiago del Cile (Cile) Karate – Giochi Panamericani

20 – 22 Ottobre 2023 Stati Uniti d’America Formula 1 – Campionato del Mondo – USA – Austin

20 Ottobre – 5 Novembre 2023 Santiago del Cile (Cile) Sollevamento Pesi – Giochi Panamericani

20 Ottobre – 5 Novembre 2023 Santiago del Cile (Cile) Pattinaggio Artistico a Rotelle – Giochi Panamericani

20 Ottobre – 5 Novembre 2023 Santiago del Cile (Cile) Equitazione – Giochi Panamericani

22 Ottobre 2023 Phillip Island (Australia) Moto – Moto GP – Australia – Phillip Island

23 – 29 Ottobre 2023 Tampere (Finlandia) Lotta Greco-Romana – Campionato del Mondo U-23

23 – 29 Ottobre 2023 Tampere (Finlandia) Lotta Libera – Campionato del Mondo U-23

27 – 29 Ottobre 2023 Citta del Messico (Messico) Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Premio del Messico

Calendario sport Novembre 2023

1 – 30 Novembre 2023 Guadalajara (Messico) Sollevamento Pesi – Campionati del Mondo Juniores

3 Novembre 2023 – 5 Novembre 2022 Brasile Formula 1 – Campionato del Mondo – Brasile – Interlagos

12 Novembre 2023 Sepang (Malesia) Moto – Moto GP – Malesia – Sepang

19 Novembre 2023 Qatar Moto – Moto GP – Qatar – Losail

24 – 26 Novembre 2023 Emirati Arabi Uniti Formula 1 – Campionato del Mondo – Gran Premio di Abu Dhabi

24 – 26 Novembre 2023 Emirati Arabi Uniti GP2 Series – Formula 2 – Yas Marina

26 Novembre 2023 Ricardo Tormo (Spagna) Moto – Moto GP – Spagna – Valencia

Calendario sport Dicembre 2023

2 – 3 Dicembre 2023GiapponeJudo – – Tokyo

2 – 10 Dicembre 2023SingaporeFloorball – Campionati mondiali femminili

