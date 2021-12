Calhanoglu eletto giocatore del mese di novembre in Serie A

07-12-2021 13:40

Due rigori decisivi calciati con estrema freddezza e tante giocate di alta qualità al servizio della squadra, così Hakan Calhanoglu ha sbaragliato la concorrenza come EA SPORTS Player Of The Month, premio assegnato ogni mese dalla Lega Serie A e che gli sarà consegnato nel pre-partita di Inter – Cagliari .

Come spiegato dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luidi De Siervo, Calhanoglu si è perfettamente integrato negli ingranaggi nerazzurri pur essendo arrivato all’Inter solo la scorsa estate.

“Determinazione, duttilità, precisione nel dettare l’ultimo passaggio, ma soprattutto il tiro da fuori sono da sempre il marchio di fabbrica del centrocampista turco. Oltre a ciò va evidenziata la freddezza e la personalità con le quali si è presentato sul dischetto contro Milan e Napoli, dimostrando di essersi inserito alla perfezione nello scacchiere tattico e nelle gerarchie dell’Inter disegnata da Inzaghi”.

I numeri d’altronde non mentono e parlano a favore di Calhanoglu: indice di Efficienza Tecnica del 95%, in linea con i Top Player a livello europeo; Indice di Efficienza Fisica del 91%. Il 71% dei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà completati, che raggiungono addirittura il 95% nel K-Pass.

Il turco è decisivo anche in fase di non possesso con un Indice di Pressing pari al 93%.

OMNISPORT