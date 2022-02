Calhanoglu: "Il Milan? All'Inter ho già vinto"

15-02-2022 16:47

Hakan Calhanoglu in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Liverpool è tornato a parlare del suo addio al Milan: “No, non penso che i miei vecchi compagni e amici del Milan possano tifare per noi… Detto questo, penso a noi. Io qui sto bene, già in sei mesi ho vinto un trofeo che mi mancava, tengo tutte le competizioni che disputiamo, anche alla Coppa Italia che ho perso con il Milan”.

“La Champions poi è un sogno, è giusto provarci e crederci. Voglio andare avanti, c’è tanta voglia di andare avanti, queste sono partite importantissime a cui un giocatore tiene tantissimo. Ho grande voglia di giocarla”.

OMNISPORT