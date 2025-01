Cambiaso-City, parla Del Piero: “Situazione Juventus non ottima”. Poi bacchetta Motta: “Serve continuità”

Alessandro Del Piero si è espresso sul possibile trasferimento di Andrea Cambiaso dalla Juventus al Manchester City, bacchettando poi Thiago Motta per la poca continuità di rendimento

Tra i più positivi di questa prima metà di stagione balbettante della Juventus, Andrea Cambiaso potrebbe fare le valigie in questa sessione di calciomercato per trasferirsi alla corte di Pep Guardiola al Manchester City, che per l’esterno azzurro sembra disposta a offrire 65 milioni di euro. A proposito di questo possibile trasferimento ha parlato anche la leggenda bianconera Alessandro Del Piero in un’intervista rilasciata a Football Italia, nella quale ha bacchettato anche Thiago Motta.

Del Piero su Cambiaso al City: “Situazione Juve non ottima”

A sorpresa in questa sessione invernale di calciomercato il Manchester City ha bussato alla porta della Juventus per Andrea Cambiaso, il quale sarà certamente onorato dell’interesse mostrato da parte di Pep Guardiola nei suoi confronti, oltre che dal fatto di essere entrato nel mirino di una delle squadre più forti d’Europa. Della possibilità per il terzino della Nazionale italiana di trasferirsi in Premier ha parlato anche lo storico capitano della Vecchia Signora Alessandro Del Piero: “Cambiaso al Manchester City? Potrebbe essere un’operazione intelligente per tutti. Anche se ora Andrea è in una squadra dove tutti lo amano, ed è cresciuto molto fino a diventare un giocatore fondamentale, anche per la Nazionale. Per questo motivo il Manchester City è interessato a lui.

È una dimostrazione del suo grande valore. Ma solo lui sa quale sarà la decisione finale. Puoi dire ‘è meglio andare’, oppure ‘no, perché la Juve sta giocando in Champions League ora come il Manchester City’. Bisognerà capire per l’anno prossimo perché la Juventus non è in una posizione fantastica. Stanno lottando per rientrare tra le prime quattro ed essere qualificate in Champions League. Vediamo cosa succederà nelle prossime giornate di campionato”.

Ma per Del Piero anche il City è problematico

Se come giustamente fa notare Del Piero la Juve non sta certamente disputando la stagione che molti si aspettavano, è anche vero che il Manchester City è alle prese con un turbolento processo, ben 115 capi d’accusa, per le violazioni al Fair Play finanziario. Incognita che, come dice Alex, giustamente Cambiaso dovrà tenere in considerazione: “D’altra parte il Manchester City sta affrontando un processo problematico, e tutto può succedere, quindi non si sa mai. È una situazione incerta e molto complicata, ecco perché vi dico che solo Cambiaso può dirci di più a riguardo”.

Alex bacchetta Motta

Del Piero ha poi parlato più in generale della Juventus e del nuovo ciclo targato Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, al quale ha mandato un frecciatina riguardo la poca costanza di rendimento della squadra: “Servono difesa, centrocampo e attacco, quindi se vuoi vincere trofei, devi essere forte in ogni reparto. Quando sei bravo, hai la possibilità di diventare il migliore, ma la costanza ogni domenica è la chiave per conquistare trofei; è così che vinci e ottieni sicurezza”.